Este lunes la empresa Aeropuertos Argentina llevará a cabo el proyecto de rehabilitación de la pista 07-25 del Aeropuerto Internacional de Río Gallegos “Piloto Civil Norberto Fernández”. Las obras iniciarán este lunes 1° de septiembre y se estima una duración de 113 días, por lo que se estipula finalizar el 22 de diciembre.

Como ya informamos, el alcance del proyecto comprende la rehabilitación de 2.750 metros que integran tanto el sector asfáltico como el de hormigón, lo que requerirá una inversión de 24 millones de dólares. Fuentes del aeropuerto también confirmaron a La Opinión Austral que 80 personas trabajarán de manera directa en la obra y entre 40 y 60 de manera indirecta.

Sin embargo, esto no es lo único que preocupa a los usuarios aéreos, particularmente aquellos que tienen que venir o salir desde Río Gallegos a Capital Federal y que deberán hacer el traslado vía terrestre hasta la villa turística de El Calafate.

El cierre del aeropuerto de Río Gallegos por algo más de tres meses pone en gran dificultad el traslado aéreo de los habitantes de la capital de Santa Cruz. (Foto: La Opinión Austral).

Ahora, qué pasa con el costo que implicará para los pasajeros ir de una ciudad a la otra. En este caso, La Opinión Austral pudo saber que la empresa que se hará cargo de cubrir el monto es Aeropuertos Argentina.

Sin embargo, la concesionaria sólo reconocerá el valor total del traslado siempre y cuando el pasaje haya sido sacado antes del 22 de mayo pasado. Es decir, todos aquellos usuarios que hubieran comprado el pasado y vayan a comprarlo con posterioridad a esta fecha, no entran dentro del reconocimiento del traslado.

La Opinión Austral accedió a la respuesta que la empresa le dio a un pasajero. Ante el reclamo, Aeropuertos Argentina respondió: “Cumplimos en dirigirnos a usted cuando expresó su disconformidad debido a la modificación del destino de su vuelo, por mantenimiento de la pista de aterrizaje y despegue”. Aeropuerto de Río Gallegos, Santa Cruz. (Foto: La Opinión Austral).

Luego, añadieron: “Atento a sus comentarios, nos permitimos aclarar que el cierre del aeropuerto es definido en cumplimiento de la obligación contractual de este concesionario de mantener los aeropuertos con las máximas condiciones de seguridad operativa” y agregaron: “Esta medida es adoptada en coordinación con las autoridades aeronáuticas, líneas aéreas y con autorización de la ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos)”.

Finalmente, respondieron: “Si su ticket aéreo fue emitido antes del 22de mayo del 2025, fecha en la cual salió emitida la comunicación formal a través de las autoridades aeronáuticas, desde Aeropuertos Argentina procederemos a responder únicamente con reintegro del transporte de ómnibus desde la terminal de micros de destino (El Calafate), o viceversa durante el período de cierre del aeropuerto desde el 1° de septiembre al 23 de diciembre inclusive”.

Ante esto, se le pide al o los pasajeros que envíen la copia del ticket y luego se procederá al reintegro del monto.

Refuerzo

Cabe destacar que ante el cierre temporal del aeropuerto, se programaron una serie de medidas especiales que acordó el Gobierno provincial con las empresas de transporte privadas para reforzar y garantizar la conectividad de residentes y turistas durante la primavera.

De esta forma, las empresas de transporte que cuentan con líneas regulares, como Sportman, Andesmar y Marga Taqsa, sumarán nuevas unidades y horarios, entre ellos servicios a las 03:00 y a las 09:00, para dar respuesta a la demanda durante estos meses.

Al respecto, se informó que se habilitarán modalidades de servicio charter, con distintas capacidades: vehículos para 5 a 8 pasajeros, contratables a demanda y con retiro en domicilio u hotel; minibuses de 8 a 24 pasajeros, y colectivos de 24 a 56 pasajeros con horarios fijos desde la terminal.

También habrá taxis y remises de Río Gallegos y El Calafate que fueron habilitados para cubrir traslados de pasajeros en los horarios que los clientes los requieran. Es que el objetivo principal es garantizar que, durante el cierre del aeropuerto, los vecinos y turistas cuenten con alternativas de traslado seguras y accesibles.

Las obras

Sector Hormigón (hasta la identificación de hormigón con el inicio de pavimento flexible):

Demolición de la losa de hormigón existente.

Excavación de caja/Mejorado y perfilado.

Base de hormigón. Espesor promedio: 20 cm.

Losa de hormigón simple con juntas. Espesor promedio: 36 cm.

Cabecera de viraje para aeronaves Clave C con márgenes pavimentados.

Se requerirá de 12.000 metros cúbicos de Hormigón (entre hormigón estructural y hormigon de base)

Sector pavimento flexible:

Fresado de la totalidad de la mezcla asfáltica existente.

Base asfáltica. Espesor variable promedio: 6 cm.

Carpeta asfáltica. Espesor: 4 cm.

Se utilizarán 38.000 toneladas de asfalto.

Sector hormigón- Cabecera 25:

Limpieza y sellado de juntas.

Limpieza y sellado de fisuras.

Intervención de losas puntuales.

Readecuación de balizamiento y señalamiento diurno.

Instalación un nuevo sistema de detección de hielo, para el sistema de monitoreo superficial de pista.