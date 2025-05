Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Hoy es un buen día para alejarse de los que de todo se ofenden, y reírte a solas con tus pensamientos. Tienes una aventura o viaje romántico delante de ti. Puede que haya alguien que intente perjudicarte en el trabajo, así que cuidado. Leer más…

Tauro

Hay que prestar atención a lo que una persona muy querida va a decirte hoy. No te enojes, pues es una crítica nacida de amor. Tendrás muchas responsabilidades en la familia y en casa, pero no te agotes demasiado y encuentra un hueco para descansar por la tarde. Recuerda que mañana es otro día lleno de actividades. Leer más…

Géminis

Nadie puede decidir por ti en los temas que importan de tu vida… pero podrían hacerlo si no te apuras a tomar una determinación. Tu corazón puede que lata un poco más deprisa por alguien a quien no has visto desde hace tiempo. El resultado de esta situación puede ser inesperado. Leer más…

Cáncer

Te vas a resistir a seguir cierta orden, pero es mejor que obedezcas. Ya habrá tiempo de pedir cuentas. Hoy es una lección para el futuro. Un cambio de mentalidad que has experimentado en el último tiempo te tiene con todas las energías puestas en sacar tu carrera lo mejor posible. Leer más…

Leo

Pisa fuerte cuando traten de cerrarte la puerta en las narices. Mereces entrar: entra. Ganarás más cosas y el apoyo de alguien que puede hacer mucho por ti. Si mañana tienes que ir al tribunal, ganarás el caso asique hoy disfruta el día. Esta es una gran oportunidad para verificar qué tan bien estás pidiendo ayuda cuando la necesitas. Leer más…

Virgo

No importa que rostro te ofrezca el Destino: enfréntalo con los ojos abiertos. Tendrás mucha energía e ideas, por lo que conseguirás todo lo que habías planeado. Sé comprensivo con tus familiares y sigue el sentido común a la hora de resolver problemas. Cuida de tu salud. Leer más…

Libra

No aceptes juegos de poder, mucho menos de quien se supone que es tu amigo. Hoy es un buen día o para dejarlo o para, al menos, decidir que lo dejas. Decide qué quieres conseguir y recuerda: las estrellas están de tu lado. Leer más…

Escorpio

Lo justo es tomar una decisión, que no puede pasar del día de hoy. Un momento revolucionario en tu carrera profesional. Hoy puede cambiar mucho. Si eres consistente, cuidas de tu calidad en el trabajo y aprecias las opiniones de los demás, ¡tendrás éxito! Leer más…

Sagitario

Tienes que saber decir que no a quien se lo merece, fuerte y claro, y decir que sí a quien te necesita, aunque no lo merezca. Tu trabajo y tus responsabilidades te están matando. Te falta sueño y descanso. Piensa en ti y descansa un poco, ya que puedes ponerte muy enfermo. Las pequeñas acciones de cada día hacen o deshacen el carácter. Leer más…

Capricornio

Sientes que nunca vas a aprender, que nunca vas a terminar de entender a la gente, y que vas a repetir de nuevo esos errores, pero estos tropiezos son la mejor enseñanza. Cuida la relación con tu pareja. Aclara todos los malentendidos y olvida los malos momentos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas. Leer más…

Acuario

Tienes que medir tus palabras: recuerda que importa tanto lo que dices como la manera en que lo dices. Contacta con alguien importante que acabas de conocer, ya que mejorará tu prestigio entre tus amigos. Tienes algo de lo que sentirte orgulloso, pero no exageres: el egoísmo puede repeler incluso a tus amigos más leales. Leer más…

Piscis

Cuando los caminos se bifurquen, toca detenerse y esperar las señales que nos indiquen cuál es el correcto. El Destino siempre nos da alguna ayuda. Tendrás un día raro y todo el mundo te enojara, lo que terminara en discusiones innecesarias. Hoy mejor que estés solo y te tranquilices. Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos. Leer más…