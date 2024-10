Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Es un buen momento para defender tu causa. Dia con mucha y buena energía. Anímense a más. No te tomes tan en serio las cosas hasta un punto exagerado… es una pena que te tomes todo al pie de la letra. No te alarmes por tan poca cosa.

Tauro

Vas a aprovechar la vida a tope, no le des demasiada importancia a las cosas banales. Tus pensamientos estarán inmersos en nuevos proyectos que te aportarán una ráfaga de optimismo y un fuerte dinamismo. Respirar profundo, te ayudará a encontrar la tranquilidad que necesitas para las remodelaciones que quieres emprender. Hay un límite que se toca y es hora de cambiar. Siempre es bueno estar mejor.

Géminis

Deberías tomar precauciones frente a los cambios de temperatura. Hoy el elemento Aire no es aconsejable. Vas a comprender que has hecho bien siendo perseverante. ¡El éxito está al alcance de tu mano! Estarás menos emocionado que de costumbre. Gracias a ello serás más eficaz para resolver determinadas situaciones, aprovéchalo. Es bueno para todos poder separar las vivencias y no encerrarse sólo en una.

Cáncer

Contacta a esa persona que sabes que piensa en ti, no lo dudes, es por ahí. Hoy tu humor permanece estable de tal manera que te hace poderosamente atractivo para las personas que te rodean. Estarás más seguro de ti mismo, de tu aspecto físico y de tu encanto. Esto te hace ser más agradable para los de tu entorno más cercano. La seducción está en el programa… podrás contar con tus propios recursos. Amor y crecimiento, arraigo e identificación que los alienta a seguir.

Leo

Es importante conectarse con el propio ser que uno es, y trabajar por dentro. Vas a necesitar dar lo mejor de ti mismo y la mejor manera de hacerlo será a través del diálogo y de los intercambios. El acercamiento a ciertas personas te resultará fácil. Se respira lo inédito en el aire. Estás dispuesto a ocuparte de las tareas de casa más serias… estás en buena forma, sobre todo en el plano muscular. Buena oportunidad para ordenarse y ordenar la casa.

Virgo

La fatiga te frena en el plano muscular, tienes horas de sueño retrasadas que tendrás que recuperar antes de empezar con mejor pie. Estás entre la sangre fría y las emociones a flor de piel. Es algo que desorientará a los que te rodean. Ardua tarea la de hoy para muchos virginianos que tienen que revisar sus papeles y sentarse a decidir hacer los trámites importantes que por algún motivo dejan de hacer. Lo que te exigen a tu alrededor te dispersa, intenta mantener tu rumbo. Leer más…

Libra

Aprovecha el día para dejar los hábitos que se apoyan en circunstancias pasadas y que son negativos para la expansión de tu energía. Si te burlas de todo, puede que generes malos ánimos en tu entorno sin pretenderlo… mantén el carácter diplomático. Libra y su personalidad que multiplica la capacidad diplomática y de entendimiento hacia el otro. Tu espíritu de contradicción crea desconfianza a tu alrededor, frénate y mide tus palabras. Lucidez y entendimiento.

Escorpio

Tendrás las ideas más claras y podrás actuar de cara a tus proyectos nuevos. El impulso que te anima hoy será especialmente activo en tus relaciones, será fructífero. Debes prestar atención a llamados que pueden llegar. Tu atrevimiento en lo relacionado con tus hábitos de vida te dará un toque de atención. ¡Tienes que dormir más! Sería bueno que te propongas comenzar una rutina física que ayude a tu salud integral. Los corazones algo distantes en un día dispar y a acomodarse.

Sagitario

Ordena ese sinfín de pensamientos creativos, es mucha información intelectual y espiritual. Las ideas nuevas te darán la fuerza moral que necesitas para llevar tus proyectos de futuro hasta el final. Hoy tendrás que hacer reflexiones indispensables. Estaría bien dar un paso atrás y que te tranquilices. Notarás una baja de energía, piensas demasiado, necesitas desconectarte completamente. Plenitud en pareja y entendimiento mutuo.

Capricornio

Dejate llevar por la energía dominguera. Gracias a tu audacia vas a quitar un freno. Gracias a esta libertad, tendrás un buen momento para dedicarte a tu futuro económico. Dia bastante pleno y con cambio de humor muy renovado y favorable. Podrás servirte de tu talento creativo para resolver problemas prácticos. Te sumergirás en los placeres gastronómicos… pero presta atención a las grasas saturadas, tu hígado necesita cuidados. Sonríes ante las buenas nuevas que vivirán tus familiares y sentirás la necesidad de aproximarte más hacia quienes estaban algo alejados.

Acuario

Los corazones con pretensiones y a la vez generándoles cierto júbilo al ver que son correspondidos, ojo no se ilusionen más de lo debido. Vas a conocer gente agradable que te abrirá las puertas. Nacerán amistades muy prometedoras. Estarán algo dispersos y con sensación de cansancio, buscarán en este día alguna actividad que los reconforte y relaje en casa. Estarán mucho más concentrados en sus asuntos personales. Estarán más dispuestos a escuchar a los demás, aprovéchenlo para hacer una reflexión sobre tu alimentación.

Piscis

Intimidás a los que te rodean sin darte cuenta. Sé flexible y no habrá problemas. Te parece difícil unir la libertad y el compromiso sentimental. Date más tiempo, serás aún más atento con tu pareja y no te reprochará nada. Día en el que los dones naturales de este tan espiritual signo, saldrán a la luz para generarle replanteos y dudas respecto a los afectos. Ha llegado el momento de acabar con el sedentarismo y hacer un deporte moderado pero regular. Tómate la libertad de ser quien realmente eres, es un don propio irrevocable.

