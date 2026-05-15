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Con fuerte participación de vecinos, antiguos pobladores y trabajadores ferroviarios, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este viernes en Jaramillo el acto por la finalización de la primera etapa de recuperación del histórico ramal ferroviario Jaramillo–Fitz Roy. Durante su discurso, aseguró que el proyecto no solo busca recuperar la memoria histórica del tren patagónico, sino también impulsar un nuevo corredor turístico y productivo para el norte provincial.

La jornada marcó además la puesta en marcha del Bivial, la camioneta adaptada para inspeccionar el estado de las vías que permanecían inactivas desde 1978.

“Las cosas se están haciendo”

El acto contó con la presencia de la presidenta comunal de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui; la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el interventor de YCRT, Pablo Gordillo; autoridades provinciales, representantes ferroviarios y vecinos de la comunidad.

Durante el inicio del acto se recordó que el pasado 20 de marzo el Gobierno Provincial firmó el convenio para comenzar la recuperación de las vías entre Jaramillo y Fitz Roy, una obra largamente esperada por las localidades del norte santacruceño.

Claudio Vidal afirmó que la reactivación del ramal ferroviario permitirá impulsar “un corredor turístico para visitantes de todo el mundo”.

“Hoy no es un día cualquiera. Hoy volvemos a escuchar algo que creíamos perdido: prepararnos para reactivar el ramal ferroviario”, expresaron durante la presentación oficial.

En ese marco, Vidal remarcó que desde marzo comenzaron las gestiones para recuperar una locomotora, dos coches de pasajeros y avanzar en la licitación de una nueva unidad ferroviaria.

“Esta obra fue prometida durante muchos años y los resultados nunca llegaron. Acá estamos mostrando algo distinto”, afirmó el mandatario provincial.

Además, sostuvo que el proyecto forma parte de una política de desarrollo a mediano y largo plazo. “Este es un gobierno que apuesta al trabajo, a la producción, al desarrollo y a la industrialización”, señaló.

El tren como eje del turismo y el desarrollo

Uno de los ejes centrales del discurso del gobernador fue el potencial turístico que tendría la recuperación ferroviaria para Santa Cruz.

Vidal explicó que la intención es conectar el ramal con Puerto Deseado y crear un corredor turístico que una distintas localidades del norte provincial.

“Nosotros tenemos que terminar de reparar estas vías y conectarlas a Puerto Deseado”, sostuvo.

El proyecto contempla además la creación de nuevos espacios culturales y temáticos en distintas ciudades de la región. Según detalló, la idea incluye fortalecer el museo ferroviario en Jaramillo, avanzar con un parque temático en Pico Truncado, desarrollar un Museo del Gaucho y construir un museo petrolero en Las Heras.

“Eso nos va a permitir crear un corredor turístico para todos los visitantes que llegan por las costas de Puerto Deseado. Eso también es producción, eso también es trabajo”, remarcó.

El gobernador también vinculó el proyecto ferroviario con futuras posibilidades logísticas y de transporte para abaratar costos en la región.

“Podemos empezar con coches de pasajeros, pero también pensar en transporte de carga y reducir costos para nuestros vecinos”, aseguró.

Reconocimientos, convenios y el mensaje de Ana María Urricelqui

Durante el acto, la presidenta comunal de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui, agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y definió la reactivación ferroviaria como “un sueño hecho realidad” para las comunidades de la zona norte.

“Gracias por estar encima de este sueño, de este renacer y de la esperanza de los vecinos”, expresó la jefa comunal, quien aseguró que el proyecto representa “la esperanza y el renacer de toda la zona norte de Santa Cruz”.

Ana María Urricelqui, presidenta comunal de Jaramillo y Fitz Roy.

En el marco de la ceremonia, Urricelqui entregó al gobernador Claudio Vidal el proyecto turístico, cultural y patrimonial “Nuestro tren, refugio de historias”, una propuesta elaborada por las distintas áreas de la Comisión de Fomento para potenciar el recorrido ferroviario entre Jaramillo y Fitz Roy.

Además, Martín Durañona, realizador del documental Sobre rieles argentinos, entregó un plano original histórico del ramal Río Gallegos–Río Turbio para su incorporación al patrimonio histórico provincial.

Ana María Urricelqui entregó al gobernador Claudio Vidal el proyecto “Nuestro tren, refugio de historias”.

Durante la actividad también se concretó la entrega de convenios y fondos provinciales vinculados a obras de gas, restauración patrimonial y mejoras edilicias para ambas localidades.

El Bivial volvió a circular sobre las vías tras casi 50 años

Tras el acto oficial, funcionarios y trabajadores se dirigieron hacia el Bivial, el vehículo ferroviario adaptado que comenzó las primeras pruebas operativas sobre el trazado Jaramillo–Fitz Roy.

El propio gobernador subió a la camioneta junto a Urricelqui, Nadia Ricci y trabajadores de YCRT para iniciar el recorrido de inspección sobre las vías que permanecían paralizadas desde la última dictadura militar.

“Quiero que esta obra se haga y se tiene que hacer”, insistió Vidal al pedir mayor compromiso a todos los sectores involucrados.

En el cierre de la jornada, una vecina expresó su emoción ante el regreso del tren. “Que siga adelante, porque lo vamos a tener otra vez sobre las vías”, dijo en diálogo con La Opinión Austral.

La reactivación del histórico ramal ferroviario representa uno de los proyectos de infraestructura, turismo y recuperación patrimonial más importantes impulsados actualmente por el Gobierno de Santa Cruz en la zona norte de la provincia.