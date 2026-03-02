Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La nueva programación de Crónica TV sale hoy a la cancha

Primera fecha del karting: Martín Ojeda, el 1° en la Master

Cobertura especial. Encabezada por el gobernador. Apertura del 53° periodo legislativo

Cambios en el Gobierno. “Vamos a trabajar por una provincia más justa”

Cadena nacional. Apertura 144° sesiones en el Congreso

Javier Milei anticipó más reformas y se cruzó con el kirchnerismo

Turismo Pista. Orgullo de Santa Cruz

Los hermanos Bull de El Calafate, en el podio de la Clase 1