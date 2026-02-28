Por La Opinión Austral

La Opinión Austral cumplió 67 años

¡Muchas gracias por los saludos de nuestros lectores, a todas las audiencias y a los auspiciantes!

Transporte público: Desde marzo, el colectivo subirá a $1.500 en Río Gallegos

Senado. Otra maratónica sesión

Son leyes: “Preso a los 14” y la Reforma Laboral

Chubut: PECOM reactivó la perforación en Cañadón Perdido

Educación. Actos públicos: Iris Rasgido recibió a los docentes autoconvocados

Este domingo: Arranca la temporada de karting en el “Malvinas Argentinas”

Entrevista exclusiva. Jairo Guzmán: “La Libertad Avanza cada vez está mejor en Santa Cruz”

Exclusivo. Barrera sanitaria

La Justicia Federal anuló el ingreso de carne con huso a Santa Cruz

Producción. Crecimiento

YPF anunció la mayor inversión del país por USD 6.000 millones en 2026