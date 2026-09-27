Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 27 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Mañana trágica en Río Gallegos. ¿Por un escape de gas? Murió en un incendio *Vidal entregó viviendas y Alex recibió las llaves en nombre de su mamá *Tras el brutal choque, habló el Juez Carlos Albarracín: "Mi familia está viva de milagro" *Cobertura especial de La Opinión Austral en la FIT 30

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Regional Amateur de Fútbol Femenino: Hispano le ganó 3 a 1 a Talleres de Caleta Olivia.

Se inauguró la 4.° edición del Torneo María Marta Dreideme.

Participan equipos de Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia, en las categorías Sub 12 y M30.

La Magistratura de Santa Cruz acelera la designación de jueces para cubrir vacantes en cuatro juzgados.

Mañana trágica en Río Gallegos

¿Por un escape de gas? Murió en un incendio

La tragedia ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones de avenida Santa Fe y Eva Perón, en el barrio Jorge Newbery. Bomberos intervino cerca de las seis de la mañana de este sábado. Las primeras averiguaciones apuntan a una pérdida de gas. La víctima fue identificada como Jorge Mansilla.

Política habitacional en Río Gallegos

Vidal entregó viviendas y Alex recibió las llaves en nombre de su mamá

Jésica González no pudo asistir por razones de salud, pero su hijo Alex fue quien recibió de manos del gobernador Claudio Vidal las llaves de la vivienda que compartirán.

Tras el brutal choque

Juez Carlos Albarracín: “Mi familia está viva de milagro”.

Diputados

Muñoz: “El Código Electoral no debería tardar más allá de octubre o noviembre”.

Intervinieron Policía y Niñez

Clausuraron una fiesta clandestina: había 60 menores de edad.

Cobertura especial de La Opinión Austral en la FIT 30

Karina Milei, Daniel Scioli y Diego Santilli recorrieron la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires.

El secretario de Turismo, Daniel Scioli, inauguró la feria del 26 al 29 de septiembre. Las provincias, entre ellas Santa Cruz, mostrarán todo su potencial.

Scioli, en exclusiva con La Opinión Austral, habló sobre la llegada de la Fórmula Argentina: “Las condiciones están dadas”.

La ministra de la Producción, Nadia Ricci, habló de la inversión en la Península de Magallanes: “Lo que hacen es generar empleo”.