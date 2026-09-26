Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 26 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Conductor ebrio casi mata a la esposa e hija de 11 años del juez Carlos Albarracín. Murió “El Negro” González Oro. La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires. Pese al frío, los devotos participaron de la procesión y la misa por María del Rosario de San Nicolás.

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Murió “El Negro” González Oro

El reconocido periodista y conductor tenía 74 años. Su voz marcó una época en la radio argentina.

Brutal choque en Río Gallegos

Un conductor alcoholizado chocó de frente contra el vehículo en el que viajaban la esposa y la hija de 11 años del juez Carlos Alberto Albarracín. La niña sufrió una fractura expuesta de fémur y permanece internada en terapia intensiva. El test de alcoholemia al conductor arrojó 1,52 g/l.

Santa Cruz, protagonista en la FIT

La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, donde hoy se concreta la inauguración.

Fiesta de María del Rosario de San Nicolás

Pese al frío, los devotos participaron de la procesión y la misa. El obispo Ignacio Medina confirmó que viajará para participar de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Morosidad familiar en Santa Cruz

La provincia registra un 23,8% de morosidad familiar y se ubica entre las jurisdicciones más afectadas.

Proyecto turístico en Península de Magallanes

Hugo Garay, del Consejo Agrario, defendió la iniciativa y aseguró: “No hay nada que temer”.

Inversión privada en Puerto Deseado

Claudio Vidal anunció una inversión de USD 5,5 millones para transformar residuos pesqueros en productos destinados a la exportación.

Alarma por armas blancas en escuelas

Detectaron cuchillos en establecimientos educativos de Río Gallegos y Caleta Olivia, una situación que generó preocupación en la comunidad.

Nuevo programa de financiamiento

La provincia de Santa Cruz creó un mecanismo para emitir títulos públicos por hasta $450 mil millones.

Un hombre se atrincheró en su casa

Un vecino permaneció casi dos horas dentro de su domicilio con un cuchillo. Intervino el Comité de Crisis y finalmente fue trasladado al hospital.