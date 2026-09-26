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Murió “El Negro” González Oro
El reconocido periodista y conductor tenía 74 años. Su voz marcó una época en la radio argentina.
Brutal choque en Río Gallegos
Un conductor alcoholizado chocó de frente contra el vehículo en el que viajaban la esposa y la hija de 11 años del juez Carlos Alberto Albarracín. La niña sufrió una fractura expuesta de fémur y permanece internada en terapia intensiva. El test de alcoholemia al conductor arrojó 1,52 g/l.
Santa Cruz, protagonista en la FIT
La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, donde hoy se concreta la inauguración.
Fiesta de María del Rosario de San Nicolás
Pese al frío, los devotos participaron de la procesión y la misa. El obispo Ignacio Medina confirmó que viajará para participar de la visita del papa León XIV a la Argentina.
Morosidad familiar en Santa Cruz
La provincia registra un 23,8% de morosidad familiar y se ubica entre las jurisdicciones más afectadas.
Proyecto turístico en Península de Magallanes
Hugo Garay, del Consejo Agrario, defendió la iniciativa y aseguró: “No hay nada que temer”.
Inversión privada en Puerto Deseado
Claudio Vidal anunció una inversión de USD 5,5 millones para transformar residuos pesqueros en productos destinados a la exportación.
Alarma por armas blancas en escuelas
Detectaron cuchillos en establecimientos educativos de Río Gallegos y Caleta Olivia, una situación que generó preocupación en la comunidad.
Nuevo programa de financiamiento
La provincia de Santa Cruz creó un mecanismo para emitir títulos públicos por hasta $450 mil millones.
Un hombre se atrincheró en su casa
Un vecino permaneció casi dos horas dentro de su domicilio con un cuchillo. Intervino el Comité de Crisis y finalmente fue trasladado al hospital.
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