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Fernando Signorini en LU12: “Tuvimos la dicha de disfrutar del diego y de messi”. El histórico preparador físico de Diego Maradona visitó los estudios de LU12 AM680 antes de brindar una charla en la Feria Austral del Libro.
Polémica por el vínculo entre Chile y Reino Unido. Jairo Guzmán cuestionó al diputado chileno Alejandro Riquelme Ducci por referirse a las Malvinas como “Falkland” y afirmó: “Ofende y provoca al pueblo argentino”.
Perpetua para José Cabrera por el crimen de Nelson Romero. El Tribunal condenó al exsuboficial del Ejército Argentino por el brutal homicidio ocurrido en Río Gallegos.
Jaime Álvarez, en Radio LU12: “El no convencional garantiza actividad por 50 años”.
Pesar en Puerto Deseado: falleció un marinero correntino cerca de Chubut
Adiós a “Chiche” Gelblung. El histórico periodista murió a los 82 años y dejó una extensa trayectoria en los medios argentinos.
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