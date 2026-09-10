Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 10 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Fernando Signorini en LU12: “Tuvimos la dicha de disfrutar del diego y de messi”. * Jairo Guzmán cuestionó al diputado chileno Alejandro Riquelme Ducci por referirse a las Malvinas como “Falkland” y afirmó: “Ofende y provoca al pueblo argentino”. * Perpetua para José Cabrera por el crimen de Nelson Romero. *Jaime Álvarez, en Radio LU12: “El no convencional garantiza actividad por 50 años”. * Pesar en Puerto Deseado: falleció un marinero correntino cerca de Chubut * Adiós a “Chiche” Gelblung. El histórico periodista murió a los 82 años y dejó una extensa trayectoria en los medios argentinos.

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Fernando Signorini en LU12: “Tuvimos la dicha de disfrutar del diego y de messi”. El histórico preparador físico de Diego Maradona visitó los estudios de LU12 AM680 antes de brindar una charla en la Feria Austral del Libro.

Polémica por el vínculo entre Chile y Reino Unido. Jairo Guzmán cuestionó al diputado chileno Alejandro Riquelme Ducci por referirse a las Malvinas como “Falkland” y afirmó: “Ofende y provoca al pueblo argentino”.

Perpetua para José Cabrera por el crimen de Nelson Romero. El Tribunal condenó al exsuboficial del Ejército Argentino por el brutal homicidio ocurrido en Río Gallegos.

Jaime Álvarez, en Radio LU12: “El no convencional garantiza actividad por 50 años”.

Pesar en Puerto Deseado: falleció un marinero correntino cerca de Chubut

Adiós a “Chiche” Gelblung. El histórico periodista murió a los 82 años y dejó una extensa trayectoria en los medios argentinos.