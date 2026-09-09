Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre de 2026 en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado por un cuadro respiratorio. El histórico periodista, conductor y productor atravesó cuatro internaciones durante el año y había regresado a la televisión en junio, decidido a continuar trabajando.

La muerte de Chiche Gelblung se produjo luego de varios meses atravesados por distintos problemas de salud. El periodista había sido internado por primera vez en mayo, después de sufrir una caída en su domicilio.

Chiche recibió el Martín Fierro a la Trayectoria Periodística en radio en 2024.

Durante aquella hospitalización, los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos. El cuadro provocó complicaciones vasculares, requirió la colocación de dos stents en una de sus piernas y un tratamiento con anticoagulantes que se extendió durante casi un mes.

La situación llegó a ser crítica y los profesionales evaluaron la posibilidad de amputarle parte de la pierna. Al recordar aquellos días, Gelblung había contado la tensión que existía entre los especialistas que intentaban evitar la amputación y quienes consideraban que era necesaria. “Se produjo una cosa insólita. Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba a ser abajo de la rodilla o arriba de la rodilla”.

Finalmente, un cirujano vascular logró revertir el cuadro y evitar la amputación.

El propio periodista había reconstruido también el momento en que uno de los médicos le explicó la gravedad de su estado. “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’”.

Ante aquella frase, Gelblung respondió: “¿Vos me estás hablando de la vida o de una pierna?”. La respuesta del profesional fue contundente: “No, te estoy hablando de la vida”.

Gelblung había reconocido entonces el impacto que le provocó escuchar aquella advertencia. “Yo no creía que estaba golpeando la puerta del cielo. Yo no me sentía así. Cuando el tipo me recibe así, digo: ‘A la mierda, debo estar complicado entonces’”. Pese a la gravedad del cuadro, consiguió recuperarse y volvió a su actividad profesional.

Las cuatro internaciones de Chiche Gelblung durante 2026

La recuperación no significó el final de los problemas de salud. El 17 de junio, pocos días después de su regreso a la pantalla, tuvo que ser hospitalizado nuevamente debido a una complicación pulmonar.

Aquella internación se produjo luego de que retomara anticipadamente su actividad laboral. Recibió el alta después de permanecer bajo observación.

El 28 de julio volvió a ser ingresado por otro episodio respiratorio. En esa oportunidad, los médicos buscaron estabilizarlo debido a que había atravesado un cuadro similar pocas semanas antes.

“Chiche Gelblung 2024” es un clásico de la emisora.

La última internación comenzó el lunes 7 de septiembre en el Sanatorio Los Arcos. El motivo volvió a estar relacionado con una complicación respiratoria.

Fue allí donde permaneció hasta este miércoles, cuando murió a los 82 años.

Chiche Gelblung había vuelto a la televisión pese a sus problemas de salud

El regreso a la pantalla había ocurrido el sábado 13 de junio, cuando Gelblung retomó su trabajo en Crónica TV. Su vuelta estuvo marcada por una definición que sintetizaba la relación que mantuvo durante décadas con el periodismo. “Esto no es fútbol, no es hasta cuándo uno puede aguantar un entrenamiento. Hasta cuando me contraten y me dejen dar una pantalla; un periodista no se jubila nunca”.

Desde su casa y acompañado por María Luján Gangai, también habló sobre el lugar que la televisión había adquirido en su vida profesional. “La tele pasó a ser mi primera casa. Nunca lo hubiera pensado, pensé que mi primera casa iba a ser la máquina de escribir, y terminó siendo la tele”.

Facundo Pedrini junto a Chiche Gelblung

En una charla con Guido Záffora, Gelblung resumió su vínculo con el trabajo en pocas palabras: “Es parte de la terapia”.

Su manera de entender el oficio también estaba relacionada con la curiosidad, una característica que consideraba indispensable para ejercer el periodismo. “El día en que se te termina, ahí sí, tenés que dejar. Yo la curiosidad la tengo intacta… Me gusta preguntar… A lo mejor yo me voy a dar la cuenta el día en que no tenga más ganas de hacerlo, y ahí ‘Bueno, ya está’, pero por ahora tengo toda la fuerza”.

Quién era Chiche Gelblung: más de cinco décadas de periodismo

Samuel “Chiche” Gelblung nació el 7 de febrero de 1944 en la ciudad de Buenos Aires. Vivió junto a su familia hasta los 14 años en Villa Devoto y comenzó su carrera periodística en 1966.

Su primer gran destino profesional fue la revista Gente, dirigida por Raúl Urtizberea. Apenas un año después tuvo su primera experiencia como corresponsal de guerra, durante la Guerra de los Seis Días.

Entre 1976 y 1978 se desempeñó como jefe de Redacción de Gente, perteneciente a Editorial Atlántida. Durante esa etapa protagonizó una entrevista con Julio Cortázar en París, en un contexto marcado por la dictadura militar argentina y la defensa de los derechos humanos.

Con el paso de los años, su trayectoria se extendió por distintos medios gráficos. Durante la década de 1980 fue columnista de Ámbito Financiero y La Nación, diario en el que posteriormente se desempeñó como director. También estuvo al frente de la revista La Semana.

La llegada del siglo XXI lo encontró vinculado a nuevos proyectos periodísticos. En 2006 fundó el portal Minuto Uno y posteriormente creó Edición 10 durante el Mundial de Sudáfrica 2010. En 2012 abrió RatingCero, dedicado a noticias del mundo del espectáculo, y en 2019 lanzó Infoveloz.

La extensa trayectoria de Chiche Gelblung en radio

La radio también ocupó un lugar central en la carrera de Gelblung.

Entre 1991 y 1992 condujo un programa en Radio La Red junto a Carolina Papaleo. Al año siguiente colaboró en Primera Mano y Tiempos Modernos, de Radio Continental.

Entre 1994 y 1995 participó en Radio Aspen y luego desarrolló una de sus etapas más extensas en Radio 10, donde condujo Edición Chiche durante una década, entre 1998 y 2008.

Más tarde pasó a Radio Mitre, donde condujo Hola Chiche hasta 2012.

En 2013 regresó a Radio 10 y dos años después desembarcó en Radio Rivadavia. En febrero de 2016 llegó a Radio Belgrano, donde continuó al frente de Hola Chiche, en la franja de 9 a 11, hasta sus últimos días.

Chiche Gelblung y la televisión: de Memoria a Crónica TV

En televisión, uno de sus ciclos más recordados fue Memoria, programa que durante la década de 1990 se convirtió en uno de los espacios más vistos de Canal 9 y permaneció en pantalla hasta 2002.

En 2009 llegó a Canal 13, donde participó de 70.20.10. En 2013 regresó a Canal 9 y posteriormente se incorporó a C5N.

Su vínculo con Crónica TV comenzó en 2017 y se extendió hasta 2020. Luego regresó en 2021 y continuó formando parte de la pantalla del canal hasta su última etapa profesional.

En febrero de 2022 realizó una de las coberturas más recordadas de su trayectoria: viajó a Europa del Este, a los 78 años, para cubrir la guerra entre Rusia y Ucrania.

La cobertura de la guerra entre Rusia y Ucrania a los 78 años

El 1 de marzo de 2022, Gelblung partió hacia Polonia junto al camarógrafo Marcelo “Chelo” Álvarez para realizar la cobertura del conflicto para Crónica TV.

Desde allí comenzó a informar sobre la situación en la frontera y el desplazamiento de miles de personas que intentaban abandonar Ucrania para ponerse a salvo.

También describió el movimiento de tropas y vehículos militares en dirección a Kiev. “Estamos yendo a otra de las fronteras, pero estamos a la vuelta de la guerra, es dramático lo que se vive acá”.

El ingreso a la zona de conflicto estuvo marcado por controles y restricciones. La experiencia en la frontera polaca quedó reflejada en otro de sus relatos. “A los polacos no le gusta la situación. Para entrar en Polonia tenés que hacer 9 trámites. Once veces nos pidieron el pasaporte, todo esto para hacer 200 metros de frontera”.

El periodista había defendido su decisión de viajar hasta el lugar de los hechos y cubrir personalmente la guerra. “Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente. Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar… Me parece que es el momento donde los periodistas tienen que estar”.

La situación de los refugiados fue uno de los aspectos que más lo impactó durante la cobertura. “El éxodo tiene un color triste, tan triste que es impresionante”.

Mujeres, niños y familias enteras llegaban a Polonia después de abandonar sus hogares, mientras los pasos fronterizos se convertían en puntos de concentración de personas que escapaban de la guerra. Al regresar a la Argentina, Gelblung sostuvo que no había sentido miedo durante aquella experiencia. “Todos tenían más susto que yo, yo siempre hice el trabajo este”.

Las guerras que cubrió Chiche Gelblung

La cobertura de Ucrania fue la última de una extensa lista de conflictos internacionales que Gelblung había cubierto a lo largo de su carrera.

Su experiencia como corresponsal de guerra comenzó en 1967, durante la Guerra de los Seis Días. Tenía entonces 21 años.

Mano a mano de Chiche Gelblung y “La Cuerpo”.

Durante la década de 1970 viajó en dos oportunidades a Vietnam. En ese contexto atravesó situaciones de extrema tensión y, en una de sus experiencias, debió ser evacuado de urgencia junto a su equipo en un avión de China Airlines.

En 1973 también cubrió la guerra de Yom Kipur, con un viaje a Medio Oriente para realizar la cobertura desde el lugar de los acontecimientos. Décadas después, con 78 años, volvió a una zona de guerra para informar sobre la invasión rusa a Ucrania.

Los premios y el legado de Chiche Gelblung

La extensa carrera de Gelblung fue reconocida con distintos premios. El periodista recibió cuatro Premios Martín Fierro por su labor radial y otros dos por su trabajo televisivo. También obtuvo un Premio Konex.

Su trayectoria atravesó medios gráficos, radio, televisión y plataformas digitales, pero mantuvo una constante hasta sus últimos días: el deseo de continuar ejerciendo el periodismo.

Incluso después de atravesar graves problemas de salud, Gelblung insistió en que su vínculo con la profesión seguía vigente.

Su muerte, a los 82 años, pone fin a una carrera que había comenzado en 1966 y que incluyó conducción, investigación, entrevistas, radio, televisión y coberturas internacionales en algunos de los escenarios más complejos del mundo.