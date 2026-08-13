Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 13 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Yuthiel Da Silva: "Solo pienso en recuperarme y volver a la cancha" * Ley Electoral de Santa Cruz: reclamo a consenso en boleta única y paso * Cámara oral. Fuerte reclamo de la familia de Rubén Mansilla. "Liberaron un asesino, eran dos perpetuas" * Norte de Santa Cruz: preocupación por baches, desvíos y el riesgo a causa del deterioro de la ruta 3* Vivió muchos años en Las Heras y lo hallaron muerto en una chanchería* Máximo Jurcinovic: "Trabajamos para que el Papa se sienta en casa" * Coparticipación y aportes. Provincia cruzó al municipio por la marcha: "No está en riesgo el pago de salarios"* Terremoto en Colombia. El santacruceño "buscado". "Tanto cariño y preocupación se agradece, no olvido santa cruz"* Horror muerte de bebés en el hospital SAMIC de El Calafate: "Habrá como mínimo tres imputados"* Conmovedora carta de Messi: "Te amo pa, no sé cómo seguir sin vos".

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Yuthiel Da Silva: “Solo pienso en recuperarme y volver a la cancha”. El entrenador y jugador de Hispano habló con LU12 tras una operación de urgencia en Buenos Aires.

Fuerte reclamo de la familia de Rubén Mansilla tras el fallo. Luka Seijas fue condenado a 12 años por el homicidio del expolicía y la familia cuestionó duramente la decisión judicial.

Ley Electoral de Santa Cruz: reclaman consenso por la Boleta Única y las PASO. El debate sobre la reforma electoral continúa y distintos sectores plantean la necesidad de alcanzar acuerdos.

Preocupación por el estado de la Ruta 3 en el norte de Santa Cruz. Baches, desvíos y deterioro generan riesgos para quienes transitan por la principal vía de conexión.

Coparticipación y aportes: Provincia cruzó al Municipio. Desde el Gobierno provincial aseguraron que “no está en riesgo el pago de salarios” y respondieron al reclamo realizado por la Municipalidad.

Horror en El Calafate por la muerte de bebés en el Hospital SAMIC. La investigación avanza y anticipan que habrá al menos tres personas imputadas.

León XIV y su llegada a la Argentina. Máximo Jurcinovic habló con LU12 sobre los preparativos y aseguró que trabajan para que el Papa “se sienta en casa”.

Gonzalo Galván habló tras el terremoto en Colombia. El psicólogo santacruceño llevó tranquilidad a sus familiares y agradeció el acompañamiento de la comunidad de Las Heras.

Messi volvió a jugar en medio del dolor. El capitán recordó a su padre con una conmovedora carta y puso en duda su continuidad en el fútbol.