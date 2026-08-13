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Yuthiel Da Silva: “Solo pienso en recuperarme y volver a la cancha”. El entrenador y jugador de Hispano habló con LU12 tras una operación de urgencia en Buenos Aires.
Fuerte reclamo de la familia de Rubén Mansilla tras el fallo. Luka Seijas fue condenado a 12 años por el homicidio del expolicía y la familia cuestionó duramente la decisión judicial.
Ley Electoral de Santa Cruz: reclaman consenso por la Boleta Única y las PASO. El debate sobre la reforma electoral continúa y distintos sectores plantean la necesidad de alcanzar acuerdos.
Preocupación por el estado de la Ruta 3 en el norte de Santa Cruz. Baches, desvíos y deterioro generan riesgos para quienes transitan por la principal vía de conexión.
Coparticipación y aportes: Provincia cruzó al Municipio. Desde el Gobierno provincial aseguraron que “no está en riesgo el pago de salarios” y respondieron al reclamo realizado por la Municipalidad.
Horror en El Calafate por la muerte de bebés en el Hospital SAMIC. La investigación avanza y anticipan que habrá al menos tres personas imputadas.
León XIV y su llegada a la Argentina. Máximo Jurcinovic habló con LU12 sobre los preparativos y aseguró que trabajan para que el Papa “se sienta en casa”.
Gonzalo Galván habló tras el terremoto en Colombia. El psicólogo santacruceño llevó tranquilidad a sus familiares y agradeció el acompañamiento de la comunidad de Las Heras.
Messi volvió a jugar en medio del dolor. El capitán recordó a su padre con una conmovedora carta y puso en duda su continuidad en el fútbol.
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