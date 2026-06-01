Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 1 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina "Justicia por Agostina Vega": Mesa Feminista convoca a marchar en Río Gallegos. Sigue la investigación de la muerte de dos bebés en el Hospital SAMIC de El Calafate. El juicio por el ARA San Juan entra en su recta final: semana clave antes de los alegatos.

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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz define el juicio por el ARA San Juan antes de los alegatos

Esta semana resultará crucial en las salas judiciales tras haberse completado más de veinte audiencias previas desde el inicio del debate oral. Se espera la declaración clave de peritos de renombre nacional y testimonios de protagonistas directos de los hechos antes de que los jueces dicten sentencia.

Investigan las causas de la muerte de dos bebés en el Hospital SAMIC

Un informe especial de este matutino detalla el estado actual del expediente y las medidas judiciales en curso. La comunidad local sigue con atención el devenir de la investigación para determinar las responsabilidades médicas e institucionales.

Hispano se consagró campeón invicto de la Liga de Fútbol Sur tras vencer a Boxing

El conjunto “Celeste” se quedó con el clásico de Río Gallegos al imponerse por un ajustado 2 a 1 en el partido final del Torneo Apertura. Los juveniles festejaron el título en su propia cancha frente a una gran parcialidad de hinchas que acompañaron el encuentro decisivo.

Claudio Vidal destacó la recuperación de empleos en el sector hidrocarburífero

El gobernador de Santa Cruz puso de relieve los últimos avances alcanzados en el marco de las negociaciones petroleras. El mandatario provincial afirmó que los convenios garantizarán que los operarios afectados regresen a sus puestos laborales de forma paulatina.

El Chaqueño Palavecino suspendió su presentación en Río Gallegos por baja venta de entradas

Los organizadores del evento musical confirmaron la cancelación definitiva del espectáculo ante la falta de respuesta del público local. El fracaso en la taquilla impidió el desarrollo técnico y logístico previsto para la llegada del cantante folclórico a la ciudad.

ADOSAC inicia la primera semana del año sin medidas de fuerza en Santa Cruz

El sindicato docente resolvió asistir a las aulas de manera normal tras recibir una convocatoria oficial a paritarias por parte de las autoridades de Educación. Este avance abre una ventana de negociación salarial clave para garantizar la continuidad del ciclo lectivo provincial.

Crisis en Chubut por la paralización de la zafra de langostino

Las cámaras del sector empresarial solicitaron formalmente la declaración de la emergencia pesquera debido a las serias dificultades operativas. Por su parte, referentes de la flota amarilla advirtieron que el atraso cambiario y la inflación local comprometen seriamente la rentabilidad de las exportaciones