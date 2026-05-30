Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 30 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Alerta en Rio Gallegos "¿Querés 'figus'?", acoso a niños en paradas de colectivos* Sorpresa en la paritaria docente: gobierno convocó al gremio UDA junto a ADOSAC Y AMET * Gabriel Contreras, Daniel Aybar y Adriana Nieto, nuevos miembros del Tribunal de Enjuiciamiento * Milei se reunió con empresarios farmacéuticos y anunció inversiones por 8 mil millones de dólares * Jairo Guzmán criticó la Ley de Financiamiento y dijo que trabaja para ser gobernador * Insólito: robaron en la casa de un policía, a metros de una comisaría y en pleno centro * Crónica, nominado al Martin Fierro por "Innovación en Medios Digitales" * "Hoy estoy en paz”: Dictaron sentencia firme contra el pastor Miguel Angel Trivino

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Alerta en Rio Gallegos “¿Querés ‘figus’?”, acoso a niños en paradas de colectivos

Una situación alarmante se conoció en las últimas horas en pleno centro de la capital santacruceña. La Opinión Austral pudo saber que un auto se detuvo en una parada y con la excusa de darle figuritas, le pidió a un niño que se acerque. Días atrás, usuarios de colectivo denunciaron acoso a menores de edad y el comportamiento extraño hacia mujeres adultas por parte de un hombre que utiliza “muchos anillos” durante los viajes.

Sorpresa en la paritaria docente: gobierno convocó al gremio UDA junto a ADOSAC Y AMET

La Unión Docentes Argentinos fue notificada para participar de la mesa de negociación salarial del próximo 8 de junio. La inclusión del gremio, que había solicitado reconocimiento en la provincia, representa una novedad en el ámbito educativo. El cronograma oficial de paritarias comenzará el 4 de junio con la Administración Central y continuará con Salud y Educación.

Gabriel Contreras, Daniel Aybar y Adriana Nieto, nuevos miembros del Tribunal de Enjuiciamiento

El presidente del Tribunal Superior de justicia, el juez de Faltas de Caleta Olivia y la diputada del bloque Por Santa Cruz son los nuevos miembros del Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Santa Cruz. Contreras y Aybar fueron seleccionados por sorteo en el jury de Enjuiciamiento. La Opinión Austral, único medio presente en el acto, habló con Adriana Nieto y Diana Huerga Cuervo.

Milei se reunió con empresarios farmacéuticos y anunció inversiones por 8 mil millones de dólares

Recorrida. En Perito Moreno y Los Antiguos Jairo Guzmán criticó la Ley de Financiamiento y dijo que trabaja para ser gobernador

El diputado nacional de La Libertad Avanza recorrerá este fin de semana ambas localidades, donde mantendrá encuentros con vecinos, productores y emprendedores. En diálogo con Radio LU12 AM680, aseguró que trabaja para transformar la provincia y admitió sus aspiraciones políticas de cara al futuro. Detalles del acto de este sábado en Los Antiguos.

Insólito: robaron en la casa de un policía, a metros de una comisaría y en pleno centro

El hecho ocurrió este viernes al mediodía sobre calle Tucumán al 100, a pocos metros de la dependencia policial y en una zona céntrica de la capital santacruceña. Delincuentes ingresaron al inmueble que estaba siendo refaccionado y se llevaron herramientas y otros elementos.

“Hoy estoy en paz”: Dictaron sentencia firme contra el pastor Miguel Angel Trivino por abuso sexual

La joven que a los 16 años fue víctima de abuso por parte del pastor de la iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero, dio a conocer que la condena dictada en diciembre pasado ya tiene sentencia firme. “Ustedes no saben esa pequeña emoción que siento en estos momentos, fueron muchos años de luchas contra Triviño”, remarcó y agregó que “la justicia al fin dio un fallo justo”.