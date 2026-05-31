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Modo mundial. Faltan 11 días

Viví Bancruz-Newell’s desde las 14 hs. por LU12 AM680: con el relato de “Beto” Aravena, los comentarios de Carlos Zapico y Nicolás Boccalon en campo de juego

Para todas las ciudades de la provincia. La ley está en la Cámara de Diputados

Desde acueductos hasta viviendas, las obras del plan de financiamiento

Juegos Binacionales de la Araucanía. Santa Cruz avanza con la organización para 2027

Ventas minoristas. Gran afluencia de público

Más mercadería y más ventas en el Mercado Concentrador

Zafra del langostino: Puerto Deseado espera el desembarco de unos 10 buques

Conflicto docente: ADOSAC cuestionó al Gobierno por sumar a UDA a la paritaria

El peor final. Córdoba

Apareció el cuerpo de la adolescente Agostina Vega

Río Gallegos. Inseguridad

Detuvieron a dos hombres acusados de robar en una casa

Cañadón Seco. Lesiones graves

Un subcomisario lucha por su vida tras ser embestido por un auto

En Río Gallegos: concejales proponen subir las multas por alcoholemia