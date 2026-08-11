Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 11 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Claudio Vidal se reunió con policías y donó su camioneta. Arranca el debate por la reforma electoral en Santa Cruz tras la eliminación de la Ley de Lemas. Todos por "Pablito": tiene parálisis cerebral y necesita un tratamiento en Córdoba. María Antonia "Cuca" Sureda, la vecina más longeva de Santa Cruz, celebró sus 104 años. Policías salvaron a una nena atragantada con un caramelo en El Calafate.

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Todos por “Pablito”: el pequeño de Puerto Deseado necesita un tratamiento en Córdoba

El niño tiene parálisis cerebral y necesita realizar un tratamiento especializado en Córdoba. Su familia busca reunir 4.000 dólares para afrontar los costos y poder acceder a la atención.

Claudio Vidal se reunió con policías y donó una camioneta a la División Operaciones Rurales de Gobernador Gregores

El gobernador de Santa Cruz inició una ronda de diálogo directo con efectivos de distintas localidades para abordar las necesidades de las fuerzas de seguridad. También entregó antenas para mejorar las comunicaciones y destinó un vehículo oficial a la División Operaciones Rurales de Gobernador Gregores.

Santa Cruz inicia el debate por la reforma electoral tras la eliminación de la Ley de Lemas

La provincia comienza a discutir las modificaciones que tendrá el sistema electoral luego de la eliminación de la Ley de Lemas. El debate buscará definir las nuevas reglas para las próximas elecciones santacruceñas.

María Antonia “Cuca” Sureda celebró sus 104 años y es la vecina más longeva de Santa Cruz

Nacida en Río Gallegos en 1922, dedicó gran parte de su vida a la educación y dejó una huella en la comunidad. A lo largo de los años mantuvo una vida activa y una rutina marcada por la disciplina.

Río Gallegos: circulaba en un cuatriciclo, fue embestido y terminó internado

El siniestro vial ocurrió en la capital santacruceña y dejó al conductor herido. El fuerte impacto provocó importantes daños en los rodados involucrados.

Tomás Bonilla desafió el frío del Glaciar Perito Moreno en el Mundial de Aguas Frías

El atleta de Río Gallegos participó de la competencia internacional y obtuvo nuevas medallas para sumar a su trayectoria. En una entrevista con LU12 AM680 contó detalles de su experiencia y del desafío de competir en aguas de temperaturas extremas.

La Cámpora entregó volantes por Cristina Kirchner en el centro de Río Gallegos

El referente provincial Matías Bezí encabezó la actividad de la agrupación en la capital de Santa Cruz. La campaña forma parte de una acción nacional vinculada a la situación judicial de la expresidenta.

Policías salvaron a una nena que se atragantó con un caramelo en El Calafate

Los agentes Rodrigo Ferreira y Esteban Ludueña asistieron a la menor durante una emergencia ocurrida en la localidad. La intervención permitió salvarle la vida ante el episodio de asfixia.