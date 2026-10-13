Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 13 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Tragedia en Las Heras. Martina murió atrapada por las llamas y su novio sigue grave *Cámara oral. Se inicia hoy el juicio por el robo de un arsenal de juzgado de Río Turbio *41° aniversario. Claudio Vidal pidió avanzar con las tierras para El Chaltén *Informe especial de La Opinión Austral: Chubut se adelantó y avanza hacia un nuevo Código Procesal

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Tragedia en Las Heras. Dolor, bronca e interrogantes

Carla Martina Ríos Fernández (22), empleada municipal y proteccionista de animales, falleció en un voraz incendio en su departamento. Su novio, Enzo Acosta (24), sobrevivió, pero permanece en terapia intensiva y con custodia policial. La Justicia busca establecer cómo se produjo el fuego.

Dramático relato: “Los policías escuchaban los gritos de la chica y no podían subir”

Ríos tenía más de diez gatos: sólo uno sobrevivió al incendio

Cámara oral. Se inicia hoy el juicio por el robo de un arsenal de juzgado de Río Turbio

Aniversario. 41 años

Justicia. Informe especial de La Opinión Austral