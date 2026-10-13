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Javier Milei dijo que están “diseñando” todo para ser reelectos en 2027 y defendió a Luis Caputo

 

Santa Cruz tiene 3,91 millones de onzas de oro y 78,30 de plata listas para extraer

 

Tragedia en Las Heras. Dolor, bronca e interrogantes

Martina murió atrapada por las llamas y su novio sigue grave

Carla Martina Ríos Fernández (22), empleada municipal y proteccionista de animales, falleció en un voraz incendio en su departamento. Su novio, Enzo Acosta (24), sobrevivió, pero permanece en terapia intensiva y con custodia policial. La Justicia busca establecer cómo se produjo el fuego.

Dramático relato: “Los policías escuchaban los gritos de la chica y no podían subir”

Ríos tenía más de diez gatos: sólo uno sobrevivió al incendio

 

Cámara oral. Se inicia hoy el juicio por el robo de un arsenal de juzgado de Río Turbio

 

Aniversario. 41 años

Claudio Vidal pidió avanzar con las tierras para El Chaltén

 

Justicia. Informe especial de La Opinión Austral

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