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Javier Milei dijo que están “diseñando” todo para ser reelectos en 2027 y defendió a Luis Caputo
Santa Cruz tiene 3,91 millones de onzas de oro y 78,30 de plata listas para extraer
Tragedia en Las Heras. Dolor, bronca e interrogantes
Martina murió atrapada por las llamas y su novio sigue grave
Carla Martina Ríos Fernández (22), empleada municipal y proteccionista de animales, falleció en un voraz incendio en su departamento. Su novio, Enzo Acosta (24), sobrevivió, pero permanece en terapia intensiva y con custodia policial. La Justicia busca establecer cómo se produjo el fuego.
Dramático relato: “Los policías escuchaban los gritos de la chica y no podían subir”
Ríos tenía más de diez gatos: sólo uno sobrevivió al incendio
Cámara oral. Se inicia hoy el juicio por el robo de un arsenal de juzgado de Río Turbio
Aniversario. 41 años
Claudio Vidal pidió avanzar con las tierras para El Chaltén
Justicia. Informe especial de La Opinión Austral
Chubut se adelantó y avanza hacia un nuevo Código Procesal
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