Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 2 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina La Cámara Federal revocó el fallo de primera de instancia de la Ley de Glaciares de Río Gallegos. Suba de multas por alcoholemia positiva en Río Gallegos. La Mesa Feminista Independiente convocó a copar las calles en la marcha de Ni Una Menos.

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Jaime Álvarez estimó la creación de 450 nuevos puestos de trabajo en el sector petrolero de Santa Cruz

El ministro de Energía provincial detalló los cinco lineamientos que se implementarán tras sellarse los nuevos acuerdos con YPF y las empresas concesionarias. La reactivación hidrocarburífera permitirá, según las proyecciones oficiales, respaldar el esquema de financiamiento en dólares de la provincia.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el fallo sobre la Ley de Glaciares en Río Gallegos

La resolución judicial se tomó tras la apelación presentada por el Gobierno nacional contra la medida cautelar que regía previamente. Dicha cautelar había sido dictada por el juez federal Claudio Vázquez ante un reclamo formal del intendente de El Calafate y legisladores de la oposición.

El diputado Jairo Guzmán aseguró que Santa Cruz necesita inversiones privadas para replicar el modelo de Neuquén

El legislador nacional de La Libertad Avanza analizó el panorama económico y equiparó el potencial hidrocarburífero santacruceño con el de Vaca Muerta. Durante su recorrida por la zona norte, respaldó el último fallo judicial sobre los glaciares y cuestionó la politización de las causas judiciales.

El estado de salud del subcomisario Gastón Trujillo es irreversible tras un violento choque en Cañadón Seco

La comunidad se encuentra conmocionada tras el grave accidente vial que afectó al miembro de las fuerzas de seguridad. El efectivo policial sufrió lesiones críticas tras ser embestido por un vehículo mientras se desplazaba en su motocicleta por la ruta.

Un niño de ocho años fue atropellado en el centro de Río Gallegos y debió ser hospitalizado

El accidente ocurrió sobre la avenida Kirchner y motivó la intervención urgente del personal de accidentología vial para las pericias correspondientes. Las autoridades médicas confirmaron que el menor sólo presentó politurismos y se encuentra fuera de peligro.

Diputados provinciales evalúan en comisiones el veto gubernamental al aumento de regalías mineras

El Poder Ejecutivo de Santa Cruz decidió frenar la iniciativa legislativa que modificaba los porcentajes de recaudación de la actividad extractiva. Los bloques parlamentarios iniciaron el análisis técnico del decreto para determinar los pasos a seguir en la Legislatura.