Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 8 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El Gobierno provincila comenzó la entrega de los 40 mil pares de zapatillas. Javier Milei denunció a 5 petroleras por operar en Malvinas. Un nene de 9 años murió al caer por la ventana de un 7° piso en Comodoro Rivadavia. Detuvieron a un hombre armado a plena luz del día en el barrio Natividad de Río Gallegos.

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Boxing se ilusiona: “Tenemos clara la idea de juego”

El equipo de Río Gallegos goleó 7-0 a Río Mayo en su debut y comenzó con una contundente actuación en el Regional Amateur. Ariel Castillo, Owen Soto y Santiago Trigo fueron protagonistas de la jornada que tuvo al Albiverde como uno de los destacados deportivos.

Javier Milei denunció a cinco petroleras por operar en Malvinas y priorizó la base naval en el Presupuesto 2027

El presidente denunció a cinco empresas petroleras por sus actividades en las Islas Malvinas. También ordenó priorizar la construcción de una base naval dentro del Presupuesto nacional para 2027.

Claudio Vidal entregará 40 mil zapatillas a estudiantes de Santa Cruz

El Gobierno provincial inició en Las Heras la entrega de 2.234 pares de calzado destinados a alumnos de distintos niveles educativos. La distribución continuará en Pico Truncado y Caleta Olivia, con un aporte de CGC.

Secundario N° 25: avanza la causa por la amenaza de tiroteo

La Justicia continúa con la investigación por la amenaza realizada por una alumna de 13 años en una escuela de Río Gallegos. El Consejo Provincial de Educación intervino de manera inmediata y la estudiante fue apartada de su curso.

Horror en Caleta Olivia: hallaron a una beba recién nacida muerta en la basura

El hallazgo generó conmoción en la comunidad y motivó la intervención de la Policía Científica. Los investigadores trabajaron en el lugar para retirar los restos y establecer las circunstancias del hecho.

Hispano festejó en casa y llevó el trofeo a LU12 AM680

El equipo de natación de Hispano Americano participó de la 27ª edición del torneo y regresó con la copa. Los nadadores Lucía Pera y Nicolás Vera compartieron el reconocimiento junto al entrenador Nicolás Berrueta.

Detuvieron a un hombre armado a plena luz del día

El procedimiento se realizó en el barrio Natividad, donde personal policial secuestró una pistola calibre 9 milímetros. El operativo se produjo tras una intervención de efectivos en la zona.