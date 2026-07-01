Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 1 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Manuel Castro dijo que circulaba a 50 Km./H. cuando mató a "Huesito" * Conflicto policial: Trabajo de la Nación pidió que levanten la huelga mientras siguen las negociaciones * Caputo recibió a Vidal y confirmó una asistencia de $ 20 mil millones para pagar salarios* Nación destacó la asistencia financiera a Santa Cruz * Vidal en la asunción de Santilli: "el federalismo debe marcar el camino de nuestro país" * Diego Santilli: "la presencia de los gobernadores es símbolo de que podemos trabajar juntos"

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Comenzó el juicio en Caleta Olivia. Manuel Castro dijo que circulaba a 50 Km./H. cuando mató a “Huesito”

Conflicto policial: Trabajo de la Nación pidió que levanten la huelga mientras siguen las negociaciones

Agenda en Buenos Aires. Fue adelanto de La Opinión Austral. Caputo recibió a Vidal y confirmó una asistencia de $ 20 mil millones para pagar salarios

El Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Economía, aprobó un anticipo de coparticipación para Santa Cruz. Se reforzará la liquidación de haberes de junio de la administración pública. El cumplimiento para los activos demanda alrededor de $ 120 mil millones.

Nación destacó la asistencia financiera a Santa Cruz

Casa Rosada. Acompañamiento de Gobernadores. Vidal en la asunción de Santilli: “el federalismo debe marcar el camino de nuestro país”

Diego Santilli: “la presencia de los gobernadores es símbolo de que podemos trabajar juntos”