Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 14 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina INDEC informó la inflación de septiembre: la patagónica fue de 1,4% y la nacional 1,9%. ¿Femicidio?: el incendio que mató a Martina fue intencional.

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¿Femicidio?: el incendio que mató a Martina fue intencional

Las pericias elaboradas por el Gabinete Criminalístico determinaron que el fuego en la vivienda de Las Heras fue iniciado de forma deliberada. Ante este escenario, la querella solicitará que la causa que investiga el deceso de Carla Martina Ríos Fernández sea caratulada bajo esa figura penal y apunte a su expareja.

Indec informó la inflación de septiembre: la patagónica fue 1,4% y la nacional 1,9%

El instituto de estadística oficial difundió las cifras correspondientes al comportamiento de los precios minoristas del noveno mes del año. La medición reflejó una desaceleración en la zona sur en comparación con los indicadores registrados en el ámbito nacional.

Otra tragedia en el buque Cabo Vírgenes: falleció el marinero Alejandro Silva

El tripulante de 53 años murió en altamar mientras la embarcación operaba a la altura de Puerto Deseado. El lamentable episodio generó consternación en Santa Cruz por tratarse del segundo caso de características fatales en el mismo pesquero en solo noventa días.

Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar las operaciones de “Sea Lion” en Malvinas

El Ejecutivo nacional elevó un planteo formal para paralizar las maniobras hidrocarburíferas no autorizadas en el Atlántico Sur. En paralelo, los Ministerios de Defensa confirmaron la concreción de ejercicios militares conjuntos entre los ejércitos de Argentina y Chile.

Al Papa León XIV le extrajeron un tumor maligno del pulmón

La cirugía duró noventa minutos en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma y fue calificada como un éxito médico por las autoridades de la Santa Sede. El Santo Padre suspendió sus actividades oficiales hasta el próximo martes para iniciar el proceso de recuperación.

Opción Joven se clasificó a la Copa Libertadores de Futsal

El representativo de Río Gallegos se coronó campeón del Torneo Federal Amateur de la AFA tras imponerse en la final del certamen. Con este título, el conjunto santacruceño obtuvo el pasaje para disputar el torneo de clubes más importante del continente.