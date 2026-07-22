Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 22 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Expropiación de Aerolíneas: Argentina perdió el juicio y debe pagar USD 390 millones. Santa Cruz Puede SAU cruzó a Pablo Grasso por la clausura del Mercado Concentrador. Jazmín Dose necesita un transplante de corazón. Luto en el automovilismo regional: falleció Luis Oyarzún en Río Gallegos. Falleció el periodsita Gustavo "Piky" Federici en Puerto Deseado.

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Santa Cruz atraviesa una ola de frío extremo con intensas nevadas, alertas meteorológicas y temperaturas de hasta 20 grados bajo cero

La primera nevada importante del invierno permitió que familias disfrutaran de la nieve en Río Gallegos, mientras el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para distintos sectores de la provincia. Los Antiguos y Perito Moreno registrarán las temperaturas más bajas y las máximas no superarán los 0 °C en gran parte del territorio.

Río Gallegos fue la ciudad más fría del país y reforzaron las medidas de prevención por el temporal invernal

La capital santacruceña registró una sensación térmica de -13 °C y se restringió la circulación en el tramo Gobernador Gregores–Perito Moreno–Chubut. Bomberos también difundió recomendaciones para prevenir accidentes por monóxido de carbono.

La Opinión Austral celebró el Día del perro junto a las mascotas de sus lectores

Seguidores del diario compartieron imágenes de sus perros disfrutando de la nieve y del invierno santacruceño. La iniciativa destacó el vínculo entre las familias y sus mascotas durante una jornada especial.

La Justicia determinó que Argentina deberá pagar USD 390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas

El fallo establece la compensación económica vinculada al proceso de expropiación de la empresa aérea. La resolución representa un nuevo capítulo en una causa de alcance internacional.

Santa Cruz abrió la licitación del área Sur Río Deseado para impulsar el desarrollo de hidrocarburos pesados

La convocatoria forma parte de la estrategia provincial para promover inversiones en el sector energético. El proceso busca fortalecer la actividad hidrocarburífera y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Santa Cruz despidió a Luis Oyarzún y al periodista Gustavo “Piky” Federici

El fallecimiento de Luis Oyarzún generó profundo pesar en el automovilismo regional, mientras que Puerto Deseado expresó su dolor por la muerte del reconocido periodista Gustavo Federici. Ambos dejaron una huella en sus respectivas comunidades.