Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 26 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina ¿Qué le pasó a Agustina Ríos?. Morosidad en Santa Cruz: cada familia debe $4.300.000. Hispano básquet brilló en la Liga Promesas de la Patagonia con sus U13. Jorge recordó a su padre Hugo Giménez Agüero: "si estuviera vivo, estaría componiendo". Provincia intimó retrotraer despidos: petroleros inician paro.

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Morosidad en Santa Cruz: cada familia debe $4.300.000

Un informe nacional ubica a Santa Cruz entre las cinco provincias con familias más endeudadas del país. De los 60.285 deudores registrados, el 20,6% de los créditos se encuentra en situación irregular.

Provincia intimó a retrotraer despidos y petroleros inician un paro

El conflicto en el sector petrolero sumó una nueva medida de fuerza tras la intimación provincial para retrotraer los despidos. La situación genera preocupación por su impacto laboral en Santa Cruz.

Nico se recupera tras ser rescatado de un charco de petróleo

El perro continúa internado en Comodoro Rivadavia y recibe controles diarios. Permanece bajo tratamiento por las lesiones que sufrió tras el accidente.

¿Qué le pasó a Agustina Ríos?

La joven de 22 años que había sido intensamente buscada fue operada por una herida en el cuello. Actualmente se recupera en el Hospital Regional de Río Gallegos.

Hispano Básquet: destacada actuación en la Liga Promesas de la Patagonia

La categoría U13 femenina se consagró campeona de la Copa de Plata y el equipo masculino fue subcampeón de la Copa de Oro. Los protagonistas compartieron su experiencia y destacaron el crecimiento deportivo y humano.

Jorge recordó a su papá Hugo Giménez Agüero

El hijo del reconocido cantautor santacruceño habló sobre su legado y aseguró que, de estar vivo, continuaría componiendo. La entrevista coincidió con la presentación de la remasterización del disco “Cenizas”.