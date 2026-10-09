Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 9 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Se rompió el acueducto de Río Gallegos y preocupa el abastecimiento de agua. Las campeonas de Asociación Santacruceña Hockey Pista visitaron LU12 AM680. Gordillo, de YCRT: "El responsable sabía cómo se descarrila un tren". El TSJ detectó más de 2.000 casos sin resolver en el sur de Santa Cruz.

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Investigan el descarrilamiento en YCRT tras la denuncia de su interventor

El interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, presentó una denuncia ante la Justicia Federal al sostener que el hecho habría sido provocado por alguien con conocimientos técnicos sobre la red ferroviaria. Por su parte, el diputado nacional José Luis Garrido consideró que el incidente se enmarca en una disputa política orientada a perjudicar a la empresa pública.

Preocupación en Río Gallegos por una rotura en el acueducto que afecta el servicio de agua

Una falla detectada en la infraestructura del acueducto principal generó alerta en las autoridades y en la población de Río Gallegos debido a su impacto en el suministro. Los equipos técnicos trabajan en el lugar para reparar la avería y restablecer la distribución habitual en los barrios afectados.

El Tribunal Superior de Justicia detectó más de 2.000 causas sin resolver en la zona sur de Santa Cruz

Un relevamiento oficial del máximo organismo judicial de Santa Cruz expuso un marcado rezago en la tramitación de expedientes en la región sur de la provincia. La acumulación de causas pendientes impulsa la revisión de las dinámicas de trabajo para agilizar la resolución de los expedientes.

Los jueces definieron sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación

El estamento de los magistrados celebró sus comicios para ratificar a las autoridades que integrarán el cuerpo institucional nacional. La jornada electoral permitió consolidar la representación del sector judicial en el órgano encargado de la selección y sanción de jueces.

Atractivo natural en la reserva de Río Gallegos por la presencia de una familia de patos

La aparición de patos con sus pichones en la laguna Los Patos, ubicada en el barrio Gaucho Rivero, captó la atención de los vecinos de la ciudad. El espacio natural de la capital santacruceña se convirtió en un punto de interés local para la observación de la fauna urbana.

Las campeonas de la Asociación Santacruceña de hockey pista visitaron los estudios de LU12 AM680

El plantel que se consagró en el torneo regional compartió su experiencia deportiva y resaltó la importancia del trabajo en cantera. Durante la entrevista radial, las jugadoras remarcaron el compromiso y la dedicación requeridos para alcanzar el título.

Alumnos de la Escuela Especial N° 14 realizaron capacitaciones en el programa Santa Cruz Puede

Estudiantes del taller de carpintería llevaron a cabo trabajos de lijado y formación técnica para fortalecer sus oportunidades laborales. La iniciativa busca brindar herramientas del oficio a los jóvenes santacruceños para promover su inclusión profesional.