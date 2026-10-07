Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 7 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina ¡Hasta siempre capitán!: se retiró Lionel Messi, el mejor de la historia del fútbol. La decisión más dificil: después de casi 50 añis, cierra la despensa Don José. un ícono del barrio Belgrano. Detuvieron a dos mulas en Aeroparque: se "tragaron" 200 cápsulas de cocaína y venían a Río Gallegos. Cobertura especial de La Opinión Austral: AmCham Health Form debatió la agenda federal de salud.

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Cierra la tradicional despensa Don José en el barrio Belgrano

El emblemático comercio de la capital santacruceña baja sus persianas definitivamente tras casi cincuenta años de atención al público. La familia fundadora concluye un ciclo histórico que marcó a varias generaciones de vecinos en Río Gallegos.

Detienen en Aeroparque a dos personas que viajaban a Río Gallegos con cocaína en el cuerpo

Los sospechosos ingerieron cerca de doscientas cápsulas con más de dos kilos y medio de estupefacientes para evadir los controles aeroportuarios. La Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional lograron interceptar el cargamento antes de su arribo a Santa Cruz.

El AmCham Health Forum abordó las prioridades de la agenda sanitaria federal

Especialistas y autoridades de la salud debatieron sobre la articulación público-privada para reformar el sistema sanitario en Argentina. El encuentro contó con la participación de funcionarios nacionales y representantes del ámbito farmacéutico e institucional.

Claudio Vidal anunció inversiones para Las Heras durante el 112° aniversario de la ciudad

El gobernador de Santa Cruz envió sus felicitaciones a la comunidad en un nuevo aniversario de su fundación. Durante la jornada institucional, el mandatario ratificó el compromiso provincial de ejecutar obras de infraestructura y desarrollo local.

Impulsan el nombramiento del juez Carlos Albarracín en la Cámara Criminal

El expediente legislativo propone al actual juez de instrucción de El Calafate para ocupar una vacante en la alzada judicial de la provincia. La propuesta busca fortalecer la estructura del fuero penal en la región santacruceña.

Estremecedor testimonio de una joven víctima de violencia de género

Una mujer de 23 años brindó detalles sobre las agresiones y torturas que sufrió a manos de su expareja en la provincia. La querella solicita la máxima pena para el acusado durante el desarrollo del proceso judicial.