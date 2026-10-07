Your browser doesn’t support HTML5 audio
Cierra la tradicional despensa Don José en el barrio Belgrano
El emblemático comercio de la capital santacruceña baja sus persianas definitivamente tras casi cincuenta años de atención al público. La familia fundadora concluye un ciclo histórico que marcó a varias generaciones de vecinos en Río Gallegos.
Detienen en Aeroparque a dos personas que viajaban a Río Gallegos con cocaína en el cuerpo
Los sospechosos ingerieron cerca de doscientas cápsulas con más de dos kilos y medio de estupefacientes para evadir los controles aeroportuarios. La Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional lograron interceptar el cargamento antes de su arribo a Santa Cruz.
El AmCham Health Forum abordó las prioridades de la agenda sanitaria federal
Especialistas y autoridades de la salud debatieron sobre la articulación público-privada para reformar el sistema sanitario en Argentina. El encuentro contó con la participación de funcionarios nacionales y representantes del ámbito farmacéutico e institucional.
Claudio Vidal anunció inversiones para Las Heras durante el 112° aniversario de la ciudad
El gobernador de Santa Cruz envió sus felicitaciones a la comunidad en un nuevo aniversario de su fundación. Durante la jornada institucional, el mandatario ratificó el compromiso provincial de ejecutar obras de infraestructura y desarrollo local.
Impulsan el nombramiento del juez Carlos Albarracín en la Cámara Criminal
El expediente legislativo propone al actual juez de instrucción de El Calafate para ocupar una vacante en la alzada judicial de la provincia. La propuesta busca fortalecer la estructura del fuero penal en la región santacruceña.
Estremecedor testimonio de una joven víctima de violencia de género
Una mujer de 23 años brindó detalles sobre las agresiones y torturas que sufrió a manos de su expareja en la provincia. La querella solicita la máxima pena para el acusado durante el desarrollo del proceso judicial.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia