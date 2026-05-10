Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 10 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Caso Cepeda: mientras buscan a Marcelo Curtti, descubren que los demorados usaron las tarjetas de Crédito del vecino desaparecido * Sábado de intercambio de "figus" * La míneria se reunió en una mesa federal * La familia de Ángel López: "No murió de neumonía, lo mataron" * USD 40.000 milllones en cobre y expectativas en el futuro de la minería * Fue adelanto de La Opinión Austral: exhumarán tumbas de "NN" en Comodoro Rivadavia y hay expectativas por el caso de Iván Torres * Máximo agradeció a todos los que se preocuparon por su salud * El "Colo" Gil, goleador de Rio Gallegos que eliminó a Boca Juniors * Policía suspendido por condena por abuso sexual infantil

Por La Opinión Austral | 10 de mayo 2026 · 1:50 hs.