Desde las 10 de la mañana de este sábado, fanáticos y coleccionistas de Río Gallegos participan de una jornada de intercambio de figuritas del Mundial 2026 en el Club Amigos del Tren, ubicado en la esquina de Pellegrini y Mendoza.

La propuesta reúne a personas de distintas edades que acercan sus colecciones para buscar las figuritas faltantes y compartir una actividad vinculada al fútbol y al coleccionismo. El encuentro también incluye álbumes de mundiales anteriores, Copa América, fútbol argentino y otras ediciones de Panini.

El encuentro se realiza en el Museo Ferroviario

La actividad tiene lugar en el quincho del Club Amigos del Tren y se extenderá hasta las 13 o 14 horas, según indicaron los organizadores. Para participar, se solicita la colaboración con un elemento de limpieza destinado al mantenimiento del espacio.

Algunos de los fanáticos posaron para La Opinión Austral frente a la colección de figuritas de Segundo Barrientos. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Damián Márquez, uno de los organizadores del intercambio, explicó a La Opinión Austral que la idea surgió entre coleccionistas locales que buscaban contar con un punto fijo para reunirse.

“Siempre tenemos contacto con gente que colecciona, ya sea del Mundial o de otras colecciones de fútbol argentino. Teníamos la idea de organizarlo entre nosotros porque si no dependemos de que otra organización lo haga”, señaló.

Una parte pequeña de la coleccion de Segundo Barrientos. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además, explicó que la propuesta coincidió con una necesidad del club de reunir elementos de limpieza para el mantenimiento de las instalaciones.

Coleccionistas llevan álbumes de distintos mundiales

Durante la mañana, decenas de personas comenzaron a acercarse con carpetas, sobres y álbumes de distintas épocas. Entre ellos estuvo Segundo Barrientos, un coleccionista local que mostró parte de su archivo personal.

Intercambio de figuritas en el Museo Ferroviario. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Según contó, posee figuritas y álbumes de varios mundiales, además de colecciones vinculadas al fútbol argentino y competencias internacionales.

“Tengo de Rusia, Alemania, Japón, Brasil y también del Mundial de Qatar. Además tengo colecciones de fútbol argentino y del Mundial de Clubes”, explicó.

El coleccionista indicó que actualmente cuenta con más de 30 mil figuritas, además de camisetas y otros artículos relacionados con el fútbol.

El Mundial 2026 impulsa nuevos intercambios

Los organizadores señalaron que el lanzamiento de las colecciones vinculadas al Mundial 2026 comenzó a movilizar nuevamente a los fanáticos de las figuritas, como ya ocurrió durante Qatar 2022.

“Lo del Mundial 2026 recién está empezando y ojalá se puedan hacer muchos intercambios”, expresó Damián durante la actividad.

También remarcó que el objetivo es repetir este tipo de encuentros en el futuro y consolidar un espacio para los coleccionistas de Río Gallegos.

Buscan sumar chicos a la actividad

Además del intercambio, los participantes destacaron el valor social de este tipo de reuniones, especialmente para acercar a chicos y jóvenes al coleccionismo.

Una parte pequeña de la coleccion de Segundo Barrientos. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Esto es un hobby y una pasión. Queremos atraer a los chicos a otras actividades”, comentó Segundo mientras mostraba parte de sus carpetas.

La jornada continúa durante este sábado en el Museo Ferroviario de Río Gallegos con entrada libre y colaboración voluntaria mediante elementos de limpieza para el espacio comunitario.

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