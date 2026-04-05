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Insólito: se quemó por segunda vez la misma casa
Coparticipación. Baja de fondos nacionales
Santa Cruz perdió más $30 mil millones en el primer trimestre
La merma en la recaudación impacta en los envíos automáticos y genera pérdidas millonarias a todas las provincias de Argentina. En ese escenario, Santa Cruz no escapa a la tendencia.
Cruce entre el ministro Verbes y la diputada Mora
Agostina Mora, diputada provincial: “La provincia mantiene elevados niveles de depósitos a plazo fijo”
Ezequiel Verbes, ministro de Economía: “Lo que plantea la diputada contribuye a desinformar”.
Piden precaución en frontera
Chile cambió su huso horario, retrasándolo una hora
Domingo de Pascua: El fuego del cirio pascual iluminó la catedral
El sacerdote Ariel Silguero habló con La Opinión Austral e invitó a celebrar la Pascua de Resurrección.
“Diputados se encamina a aprobar la Ley de Glaciares”
Por Sabrina Pont
Asumió Daiana Rutherford en reemplazo de Victoria Ojeda: “Voy a trabajar en territorio”
“Milei, ante el efecto contagio de escándalo”
Por Florencia Golender
Créditos del Banco Nación: polémica por préstamos a funcionarios y legisladores
Ruido en el José Muñiz: se cumplieron las pruebas, las series y dos finales
El Calafate: detenido por atacar a un hombre y herirle un pulmón
Caza ilegal en Pico Truncado: lo demoraron con carne de guanaco y un caballo faenado
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