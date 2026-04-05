Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 5 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Coparticipación: Santa Cruz perdió más $30 mil millones en el primer trimestre *Domingo de Pascua: El fuego del cirio pascual iluminó la catedral *Diputados se encamina a aprobar la Ley de Glaciares

Por La Opinión Austral

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Insólito: se quemó por segunda vez la misma casa

Coparticipación. Baja de fondos nacionales

Santa Cruz perdió más $30 mil millones en el primer trimestre

La merma en la recaudación impacta en los envíos automáticos y genera pérdidas millonarias a todas las provincias de Argentina. En ese escenario, Santa Cruz no escapa a la tendencia.

Cruce entre el ministro Verbes y la diputada Mora

Agostina Mora, diputada provincial: “La provincia mantiene elevados niveles de depósitos a plazo fijo”

Ezequiel Verbes, ministro de Economía: “Lo que plantea la diputada contribuye a desinformar”.

Piden precaución en frontera

Chile cambió su huso horario, retrasándolo una hora

Domingo de Pascua: El fuego del cirio pascual iluminó la catedral

El sacerdote Ariel Silguero habló con La Opinión Austral e invitó a celebrar la Pascua de Resurrección.

“Diputados se encamina a aprobar la Ley de Glaciares”

Por Sabrina Pont

Asumió Daiana Rutherford en reemplazo de Victoria Ojeda: “Voy a trabajar en territorio”

“Milei, ante el efecto contagio de escándalo”

Por Florencia Golender

Créditos del Banco Nación: polémica por préstamos a funcionarios y legisladores

Ruido en el José Muñiz: se cumplieron las pruebas, las series y dos finales

El Calafate: detenido por atacar a un hombre y herirle un pulmón

Caza ilegal en Pico Truncado: lo demoraron con carne de guanaco y un caballo faenado