Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 8 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

A 20 años del crimen: la Policía de Santa Cruz y familiares recordaron a Jorge Sayago

El ministro de Trabajo, Juan Mata, habló sobre las paritarias estatales 2026: “Seguiremos con las negociaciones”

Mientras los gremios estatales demandan la apertura del debate salarial, el integrante del Gabinete de Claudio Vidal recordó que 2025 cerró con subas por encima de la inflación. “La preocupación es entendible, debido a la situación del país”, dijo a Canal 9. Junto al Ministerio de Economía, analizan los recursos disponibles.

Boxing, ¡es hoy!: a ganar para jugar la final del Regional Federal Amateur

A partir de las 17 horas, se definirá la Zona Patagónica del fútbol amateur argentino entre La Amistad y Boxing. El partido de ida, jugado en Río Gallegos, fue 2-2. El ganador peleará el ascenso al Federal A con FADEP de Mendoza, que será a un partido.

Enviá tu foto al 2966-341776 y participá de grandes premios sorpresa que serán sorteados para San Valentín.

Ministra Soledad Boggió: “Claudio Vidal quiere a los funcionarios con la gente”

En Santa Fe, Javier Milei entregó el sable corvo del general San Martín

Defensora cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y advirtió que “los proyectos no se adecuan a los derechos del niño”

Producción trabaja en un “RIGI santacruceño”