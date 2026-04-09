Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 9 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Claudio Vidal reunió a las 14 operadoras petroleras en Río Gallegos y acordó la baja de regalías para aumentar el trabajo y la producción en pozos de Santa Cruz. Juicio por el ARA San Juan: fijaron la inspección a la nave gemela. Ley de Glaciares: diputados avanza con la reforma. Robo de ganado: el abigeato preocupa al campo.

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Histórica reunión en Santa Cruz: Claudio Vidal con las 14 operadoras

El gobernador presentó un plan para impulsar la producción, atraer inversiones y generar empleo en el sector hidrocarburífero.

Juicio por el ARA San Juan: fijaron la inspección a la nave gemela

El Tribunal Oral confirmó que el procedimiento clave se realizará el próximo 8 de mayo.

Ley de Glaciares: diputados avanza con la reforma

Tras una sesión maratónica, el proyecto fue aprobado y genera debate.

Robo de ganado: el abigeato preocupa al campo

Productores alertan por el aumento del delito en distintas zonas de Santa Cruz.

Arranca el torneo provincial sub 18 de vóley

El Cepard será escenario de la competencia que reúne a jóvenes de toda la provincia.