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Histórica reunión en Santa Cruz: Claudio Vidal con las 14 operadoras
El gobernador presentó un plan para impulsar la producción, atraer inversiones y generar empleo en el sector hidrocarburífero.
Juicio por el ARA San Juan: fijaron la inspección a la nave gemela
El Tribunal Oral confirmó que el procedimiento clave se realizará el próximo 8 de mayo.
Ley de Glaciares: diputados avanza con la reforma
Tras una sesión maratónica, el proyecto fue aprobado y genera debate.
Robo de ganado: el abigeato preocupa al campo
Productores alertan por el aumento del delito en distintas zonas de Santa Cruz.
Arranca el torneo provincial sub 18 de vóley
El Cepard será escenario de la competencia que reúne a jóvenes de toda la provincia.
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