Por La Opinión Austral

A 15 años de la muerte de Néstor Kirchner, homenaje en Río Gallegos

Renovación del Congreso: ajustado triunfo del peronismo

Fuerza Santacruceña 32,10%

La Libertad Avanza 31,66%

Batacazo: La Libertad Avanza ganó en Río Gallegos y Caleta Olivia

“No ganó la mentira, ganó la gente”, Juan Carlos Molina

“Hoy Santa Cruz se pone de pie”, Moira Lanesan

Jairo Guzmán al Congreso: “El pueblo dio un mensaje”

Cañadón Seco: “Chicho” Galarza, nuevo comisionado

Daniel Álvarez: “Hay que dar vuelta la página y solucionar problemas”

Claudio Vidal: “Felicito a todos, vamos a seguir trabajando”

Debut de la boleta única de papel: 7 mil votos nulos