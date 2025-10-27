Your browser doesn’t support HTML5 audio
A 15 años de la muerte de Néstor Kirchner, homenaje en Río Gallegos
Renovación del Congreso: ajustado triunfo del peronismo
Fuerza Santacruceña 32,10%
La Libertad Avanza 31,66%
Batacazo: La Libertad Avanza ganó en Río Gallegos y Caleta Olivia
“No ganó la mentira, ganó la gente”, Juan Carlos Molina
“Hoy Santa Cruz se pone de pie”, Moira Lanesan
Jairo Guzmán al Congreso: “El pueblo dio un mensaje”
Cañadón Seco: “Chicho” Galarza, nuevo comisionado
Daniel Álvarez: “Hay que dar vuelta la página y solucionar problemas”
Claudio Vidal: “Felicito a todos, vamos a seguir trabajando”
Debut de la boleta única de papel: 7 mil votos nulos
