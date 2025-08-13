Your browser doesn’t support HTML5 audio
Condena firme por abuso: Maldonado seguirá preso
Sin clases hasta el lunes: otro paro de Adosac y feriado
El gremio mayoritario de maestros comienza hoy con 48 horas de medidas de fuerza y la próxima semana sumará otras 72 horas. Así, Santa Cruz tendrá 11 de los próximos 13 días sin actividad escolar y el acumulado anual llegará a 33 jornadas de paro.
Entrevista a Pablo Gordillo Arriagada. La provincia podría integrar el directorio de la “nueva” YCRT
José Llugdar sobre la crisis petrolera: “Hemos perdido más de 1.800 puestos de trabajo jerárquico”
Lo golpearon entre cinco y lo dejaron semidesnudo en la ruta
Causa Vialidad
- Cristina pidió la suspensión del decomiso de sus bienes
- Austral Construcciones: subastarán maquinaria vial de la empresa de Lázaro Báez
Río Gallegos proyecta un polo tecnológico para formar jóvenes y potenciar la industria
Hispano, el campeón de la Liga de Básquet, de festejo en LU12: “Felices por lo obtenido”
Mauro Fuentealba dejó Boxing y se sumó a Bancruz
Caso Diego Fernández Lima. Piden que Graf declare por la muerte de su compañero
