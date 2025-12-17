Your browser doesn’t support HTML5 audio
PRESUPUESTO 2026: EL GOBIERNO NACIONAL VA HOY POR LA MEDIA SANCIÓN EN DIPUTADOS
La Cámara baja debate el proyecto presupuestario en una sesión clave para el oficialismo.
HORROR EN RÍO GALLEGOS: DETENIDO POR PRODUCIR VIDEOS DE ABUSO INFANTIL
Un hombre fue arrestado tras un allanamiento en pleno centro, acusado de grabar a sus sobrinos, todos menores de edad.
HISPANO AMERICANO, CLUB CENTENARIO DE SANTA CRUZ
El “Celeste” celebró un nuevo título en la Liga local y una edición especial repasa su historia, identidad y rol social.
ACTO EN EL TSJ: SE PROCLAMARON LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO PÚBLICO DE LA ABOGACÍA
El Poder Judicial encabezó la ceremonia de proclamación institucional en el Tribunal Superior de Justicia.
ÁLVAREZ ASUMIÓ COMO DIRECTORA DE PAMI SANTA CRUZ
Paula Álvarez fue presentada oficialmente al frente del organismo en la provincia.
DESAFÍO LEER: UNA NENA DE 10 AÑOS DE LAGO POSADAS FUE PREMIADA COMO LA MÁS LECTORA
Ariana Aserey fue reconocida en la cuarta edición del premio al Chico Más Lector.
