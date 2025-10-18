Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 18 de octubre de 2025 La Justicia ordenó que Lázaro Báez regrese a la cárcel de Ezeiza, detenido por las causas “Vialidad” y “La ruta del dinero K”. * El Gobierno de Santa Cruz respondió al gremio docente ADOSAC: “¿Es necesario seguir con los paros?”. * Boxing y Bancruz protagonistas en la presentación del Regional Amateur 25/26. * Leo Roquel: “Queremos un bloque patagónico para defender los intereses del sur”.

La Justicia ordenó que Lázaro Báez regrese a la cárcel de Ezeiza

El juez federal Claudio Vázquez rechazó el hábeas corpus presentado por su defensa. Báez continuará detenido en la Unidad 15 de Río Gallegos hasta su traslado al Complejo Penitenciario Federal I de Buenos Aires.

El empresario seguirá detenido por las causas “Vialidad” y “La ruta del dinero K”

La defensa había pedido la prisión domiciliaria en El Calafate por razones de salud. Mientras tanto, Báez se atenderá en una clínica privada de la capital provincial.

El Gobierno respondió a ADOSAC: “¿Es necesario seguir con los paros?”

Desde el Ejecutivo provincial cuestionaron la continuidad de las medidas de fuerza del gremio docente en medio de la negociación salarial.

Gremio de Judiciales gestionan la llegada de la carrera de Abogacía a Santa Cruz

El secretario general del gremio, Juan Franco Mascheroni, se reunió con autoridades académicas de la Facultad de Derecho de la UBA para avanzar en un acuerdo de cooperación institucional.

Camino a las urnas 2025: “Queremos un bloque patagónico para defender los intereses del sur”

El candidato del PRO, “Leo” Roquel, habló sobre su propuesta para representar a Santa Cruz y cuestionó a quienes “legislan sin conocer la Patagonia”.

Boxing y Bancruz protagonistas en la presentación del Regional Amateur 25/26

Leo Mata y Juan Cruz Sanz estuvieron en la AFA. Con la participación de más de 13 mil aficionados, 3 mil técnicos y 500 árbitros por fecha, el torneo generará un impacto económico estimado en más de 5.100 millones de pesos.

Nicolás Braun: “Tres de cada cuatro kilos de carne se venden en negro”

El gerente general de La Anónima habló en el Coloquio de IDEA y pidió al Gobierno nacional medidas urgentes para combatir la evasión en la industria cárnica.