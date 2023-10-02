CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 20 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
AVANZAN LAS OBRAS MUNICIPALES
FERNANDO COTILLO RECORRIÓ DISTINTAS OBRAS QUE LA COMUNA LLEVA ADELANTE EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD.
JUAN PABLO LUQUE: “TODO LO QUE HICIMOS ESTOS AÑOS FUE CON MUCHÍSIMA HONRADEZ”
LA EXPO LIDERAR JÓVENES CERRÓ CON BALANCE ALTAMENTE POSITIVO EN CALETA OLIVIA.
COMO FUE CON EL PETRÓLEO
LA MINERÍA BUSCA UN DÓLAR QUE SEA “COMPETITIVO”
DESDE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SE ANALIZA IMPLEMENTAR UN DÓLAR DIFERENCIAL COMO CON EL SECTOR PETROLERO. LA CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS (CAEM) SE REUNIÓ EN SAN JUAN. “EL SECTOR NECESITA DE UN DÓLAR UNIFICADO”, DIJO EL TITULAR DE LA CÁMARA, ROBERTO CACCIOLA.
POR LA INTENDENCIA
MARIANO NIETO: “SABER HACIA DÓNDE IR”
FACUNDO PRADES: “ANHELO UNA CALETA UNIDA”
EN EL CUARTEL DE LA UNIDAD 16 DE CALETA OLIVIA
EL REENCUENTRO DEL BOMBERO HÉROE Y EL BEBÉ QUE SALVÓ
A INSTANCIAS DE LA OPINIÓN ZONA NORTE, EL SARGENTO JORGE SAAVEDRA SE REUNIÓ CON FRANCISCO Y SU FAMILIA. EMOCIÓN Y MUCHA ALEGRÍA.
FESTEJO MUY ESPECIAL EN PICO TRUNCADO
AMOR ENTRE PADRE E HIJA: TRANSFORMÓ LA SILLA DE RUEDAS EN UN “BATIMÓVIL”
SUPERCLÁSICO
RIVER GANÓ Y EL GOROSITO SE VISTIÓ DE ROJO Y BLANCO
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