Después de meses de internación y un largo recorrido médico, Angelex, el bebé con síndrome de Prune Belly, recibió finalmente el alta médica. Sin embargo, la buena noticia llegó acompañada de una nueva urgencia: no puede salir del hospital hasta que su familia complete los requisitos necesarios para ingresar a una vivienda adecuada en Las Heras.

En diálogo con La Opinión Austral, la mamá del bebé explicó que ya consiguieron un inmueble que reúne todas las condiciones sanitarias exigidas para su hijo —ambiente exclusivo, higiene adecuada y espacio para el equipamiento médico—, pero que aún no logran reunir el monto final necesario para concretar el ingreso.

“Hoy nos dieron la mejor noticia: él ya está dado de alta, pero no lo puedo sacar de la institución hasta no tener un alquiler o un lugar estable”, relató con angustia.

Un paso más para poder volver a casa

Según detalló la familia, durante los últimos días afrontaron distintos gastos vinculados al proceso de alquiler, como trámites y adelantos previos. Sin embargo, aún necesitan recaudar 350 mil pesos para completar el monto requerido y poder firmar definitivamente el ingreso a la vivienda.

“Ya conseguimos un lugar que cumple con todo lo que él necesita, pero no cuento con la plata para poder alquilarlo. Esto es muy desesperante”, expresó la mamá, quien explicó que la falta de recibo de sueldo y de un trabajo fijo volvió aún más difícil atravesar esta etapa.

“La idea era que esta semana él ya pudiera ir a casa, pero así no llegamos”, agregó.

El alta médica, frenada por una urgencia social

Actualmente, Angelex permanece internado no por razones clínicas, sino por una dificultad habitacional. El equipo médico indicó que el bebé puede continuar su recuperación mediante internación domiciliaria, siempre y cuando cuente con un entorno seguro y estable.

Por ese motivo, resolver la situación del alquiler es clave para que el bebé pueda dejar el hospital y volver a su ciudad, acompañado de su familia.

Pedido solidario

Ante esta situación, la familia realizó un pedido solidario urgente a la comunidad para poder reunir el dinero faltante y destrabar una situación que hoy tiene plazo y consecuencias directas.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del siguiente alias: Alias: Angelex.1010

Cada aporte acerca a Angelex a su casa y a la posibilidad de continuar su recuperación en un entorno adecuado.

El alta médica ya está, ahora, la urgencia es una sola: reunir la ayuda necesaria para que Angelex pueda salir del hospital y volver a casa.

