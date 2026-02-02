Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 2 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Región Patagónica del Torneo Regional Amateur: Boxing empató 2 a 2 con La Amistad. Santa Cruz inicia la cuenta regresiva para la cosecha de trigo. Murió una mujer de Caleta Olivia en un vuelco cerca de Trelew. Chubut reclamará la eliminación de retenciones a la pesca.

HITO EN LA SALUD PÚBLICA

Cirugía maxilofacial de alta complejidad en el Hospital Zonal de Caleta Olivia

El Hospital Zonal de Caleta Olivia realizó una cirugía maxilofacial de alta complejidad, marcando un avance histórico para la salud pública en Santa Cruz. La intervención, liderada por el Dr. Martín Cardoso, permitió tratar un cuadro severo de anquilosis, consolidando la capacidad del sistema sanitario provincial para resolver prácticas de alta especialización sin derivaciones.

TORNEO REGIONAL AMATEUR

Se escapó en el final: Boxing empató 2 a 2 con La Amistad

La ilusión sigue intacta para Boxing Club, que empató 2 a 2 ante La Amistad en Río Gallegos. El “Albiverde” ganaba el partido, pero un cabezazo agónico de Juan Celaya a los 42 minutos del segundo tiempo selló la igualdad.

El próximo domingo, en Cipolletti, se disputarán los 90 minutos finales que definirán al clasificado.

Matías Clavel (DT Boxing):

“Los chicos de visitante siempre proponen un poco más. Nada está perdido”.

Lucas Mellado (La Amistad):

“Tenemos la responsabilidad en casa. Vamos a buscar el partido”.

PRODUCCIÓN Y TRABAJO

Santa Cruz inicia la cuenta regresiva para la cosecha de trigo

Luego de la primera cosecha de avena, el trigo se posiciona como la gran apuesta productiva. El gobernador Claudio Vidal proyectó rindes de 3.200 kilos por hectárea y confirmó que el objetivo es alcanzar 2.400 hectáreas sembradas el próximo año, en la Estancia Alice, a través de Santa Cruz Puede S.A.U.

EL CAMPO CRECE

Se reúne la Mesa Ganadera en el Ministerio de la Producción

Este miércoles se reunirá la Mesa Ganadera provincial para analizar la situación del sector, con eje en producción, empleo y desarrollo rural.

RUTA NACIONAL Nº 3

Murió una mujer de Caleta Olivia en un vuelco cerca de Trelew

Una mujer identificada como Patricia Andrade, oriunda de Caleta Olivia, falleció tras un vuelco ocurrido cerca de Trelew. Viajaba junto a su hijo Tomás con destino a Córdoba.

PRODUCCIÓN OVINA

Productores consideran “positivo” exportar lana sucia

Tras una resolución del SENASA, referentes del sector destacaron como favorable la posibilidad de exportar lana sucia directamente desde los establecimientos.

Alejandra Suárez del Solar, presidenta de la Sociedad Rural de Río Gallegos, analizó el impacto de la medida.

PESCA

Chubut reclamará la eliminación de retenciones a la pesca

El gobernador Ignacio Torres impulsa la Mesa de Desarrollo Pesquero y reclamará la eliminación de retenciones para el sector. En paralelo, Santa Cruz solicitó al Consejo Federal Pesquero la apertura de áreas para la pesca de langostino.

SÍNDROME DE PRUNE BELLY

Angelex tiene el CUD, pero no puede volver a Las Heras

El niño continúa en Comodoro Rivadavia junto a sus padres, alojado en la casa de sus abuelos. A pesar de contar con el Certificado Único de Discapacidad, su regreso a Las Heras aún no es posible.