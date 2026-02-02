Your browser doesn’t support HTML5 audio
HITO EN LA SALUD PÚBLICA
Cirugía maxilofacial de alta complejidad en el Hospital Zonal de Caleta Olivia
El Hospital Zonal de Caleta Olivia realizó una cirugía maxilofacial de alta complejidad, marcando un avance histórico para la salud pública en Santa Cruz. La intervención, liderada por el Dr. Martín Cardoso, permitió tratar un cuadro severo de anquilosis, consolidando la capacidad del sistema sanitario provincial para resolver prácticas de alta especialización sin derivaciones.
TORNEO REGIONAL AMATEUR
Se escapó en el final: Boxing empató 2 a 2 con La Amistad
La ilusión sigue intacta para Boxing Club, que empató 2 a 2 ante La Amistad en Río Gallegos. El “Albiverde” ganaba el partido, pero un cabezazo agónico de Juan Celaya a los 42 minutos del segundo tiempo selló la igualdad.
El próximo domingo, en Cipolletti, se disputarán los 90 minutos finales que definirán al clasificado.
Matías Clavel (DT Boxing):
“Los chicos de visitante siempre proponen un poco más. Nada está perdido”.
Lucas Mellado (La Amistad):
“Tenemos la responsabilidad en casa. Vamos a buscar el partido”.
PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Santa Cruz inicia la cuenta regresiva para la cosecha de trigo
Luego de la primera cosecha de avena, el trigo se posiciona como la gran apuesta productiva. El gobernador Claudio Vidal proyectó rindes de 3.200 kilos por hectárea y confirmó que el objetivo es alcanzar 2.400 hectáreas sembradas el próximo año, en la Estancia Alice, a través de Santa Cruz Puede S.A.U.
EL CAMPO CRECE
Se reúne la Mesa Ganadera en el Ministerio de la Producción
Este miércoles se reunirá la Mesa Ganadera provincial para analizar la situación del sector, con eje en producción, empleo y desarrollo rural.
RUTA NACIONAL Nº 3
Murió una mujer de Caleta Olivia en un vuelco cerca de Trelew
Una mujer identificada como Patricia Andrade, oriunda de Caleta Olivia, falleció tras un vuelco ocurrido cerca de Trelew. Viajaba junto a su hijo Tomás con destino a Córdoba.
PRODUCCIÓN OVINA
Productores consideran “positivo” exportar lana sucia
Tras una resolución del SENASA, referentes del sector destacaron como favorable la posibilidad de exportar lana sucia directamente desde los establecimientos.
Alejandra Suárez del Solar, presidenta de la Sociedad Rural de Río Gallegos, analizó el impacto de la medida.
PESCA
Chubut reclamará la eliminación de retenciones a la pesca
El gobernador Ignacio Torres impulsa la Mesa de Desarrollo Pesquero y reclamará la eliminación de retenciones para el sector. En paralelo, Santa Cruz solicitó al Consejo Federal Pesquero la apertura de áreas para la pesca de langostino.
SÍNDROME DE PRUNE BELLY
Angelex tiene el CUD, pero no puede volver a Las Heras
El niño continúa en Comodoro Rivadavia junto a sus padres, alojado en la casa de sus abuelos. A pesar de contar con el Certificado Único de Discapacidad, su regreso a Las Heras aún no es posible.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario