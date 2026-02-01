Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El camino de Angelex, el bebé con síndrome de Prune Belly, continúa marcado por avances médicos y obstáculos sociales que todavía no logran resolverse. En diálogo con La Opinión Austral, la familia confirmó que el niño ya obtuvo el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la provincia de Santa Cruz, un paso central para acceder a las prestaciones que requiere su delicado estado de salud.

Pese a este avance, el regreso a la localidad de Las Heras todavía no puede concretarse. Aunque la situación médica del bebé permite pensar en una internación domiciliaria, la falta de una vivienda adecuada retrasa ese paso, ya que el hogar debe reunir condiciones específicas para garantizar su cuidado y la correcta instalación del equipamiento necesario.

El CUD habilita cobertura integral, acceso a insumos y acompañamiento profesional, pero en este caso todo depende de contar con un domicilio confirmado en Santa Cruz. Según explicó la mamá del bebé, sin una vivienda adecuada en Las Heras, las máquinas y el equipamiento médico no pueden ser entregados, aun cuando el certificado ya fue otorgado.

“El CUD ya está, sirve para toda la provincia, pero hasta que no consigamos un domicilio en condiciones no se puede avanzar con lo que él necesita”, explicó. El niño tiene domicilio legal en Santa Cruz, ya que su documentación provisoria fue emitida en Buenos Aires con dirección santacruceña. Intentaron realizar un cambio de domicilio, pero no fue posible por cuestiones administrativas vinculadas a ese documento.

Ante la consulta sobre el inmueble que la familia ocupaba anteriormente en Las Heras, la mamá de Angelex aclaró que esa vivienda no está en condiciones de recibir al bebé tras la traqueotomía a la que fue sometido.

“El lugar tiene humedad y hongos, y con la traqueotomía no lo puedo llevar a un ambiente así”, explicó. Además, señaló que se trata de un espacio demasiado pequeño y que el niño necesita sí o sí una habitación exclusiva, preparada para su extremo cuidado y para la instalación del equipamiento médico.

Por ese motivo, regresar a esa vivienda no es una opción posible, y la familia se ve obligada a buscar un nuevo espacio que cumpla con los requerimientos sanitarios indicados.

El caso de Angelex también fue visibilizado a través de LU12 AM680, La Decana de la Patagonia, en diálogo con Gustavo Argañaraz, donde la familia pudo relatar el complejo recorrido atravesado desde la internación del bebé fuera de la provincia y las dificultades para avanzar con su tratamiento.

Un problema habitacional que frena el alta

La imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones adecuadas se convirtió en el principal obstáculo para avanzar con el alta y la internación domiciliaria. Para el equipo médico, el regreso del bebé solo es posible si el hogar cumple con condiciones estrictas de higiene, ventilación, espacio y seguridad, indispensables para su estado de salud.

En ese marco, la familia necesita un inmueble que permita una habitación exclusiva para el niño, libre de humedad y hongos, donde pueda instalarse el equipamiento médico y garantizarse un entorno controlado. Sin un domicilio que reúna estas características en Las Heras, el sistema de salud no puede avanzar con la entrega de las máquinas ni con el acompañamiento profesional que el tratamiento requiere.

El caso de Angelex también fue visibilizado a través de LU12 AM680, La Decana de la Patagonia, en diálogo con Gustavo Argañaraz, donde la familia pudo relatar el complejo recorrido atravesado desde la internación del bebé fuera de la provincia y las dificultades para avanzar con su tratamiento. La cobertura periodística fue acompañada desde el primer momento por La Opinión Austral y por FM Las Heras, la radio del Grupo La Opinión Austral en la zona norte de Santa Cruz, lo que permitió amplificar el pedido de ayuda y poner en agenda una situación crítica.

Quienes puedan colaborar facilitando el contacto de una vivienda en alquiler que reúna estas condiciones pueden ayudar a destrabar una situación que hoy mantiene a un bebé y a su familia lejos de su ciudad.

En ese marco, la mamá del bebé con síndrome de Prune Belly agradeció públicamente al Grupo La Opinión Austral, y destacó que la difusión del caso fue clave para recibir ayuda, contención y acompañamiento en un momento de extrema vulnerabilidad para la familia.

Ante este escenario, la familia realizó un pedido solidario a la comunidad de Las Heras. Contar con una vivienda adecuada no solo permitiría el regreso a casa, sino que habilitaría la llegada del equipamiento médico y el inicio de la internación domiciliaria, una etapa clave en el tratamiento del niño.

Quienes puedan colaborar facilitando el contacto de una vivienda en alquiler que reúna estas condiciones pueden ayudar a destrabar una situación que hoy mantiene a un bebé y a su familia lejos de su ciudad, a pesar de haber cumplido con todos los pasos médicos y administrativos requeridos.

El CUD ya fue otorgado. Lo que aún falta es algo esencial: un hogar en condiciones para que Angelex pueda volver a Las Heras y continuar su recuperación.

Leé más notas de La Opinión Austral