Después de meses de internación, el bebé diagnosticado con síndrome de Prune Belly,Tyrone Natanael “Angelex” Ibáñez, recibió el alta médica formal. Según confirmó su mamá, el domingo firmaron la documentación correspondiente y desde entonces el niño permanece fuera del hospital.

La madrugada del lunes marcó un momento esperado durante mucho tiempo: por primera vez en meses, durmió en una casa. “Para nosotros fue una experiencia muy hermosa, después de tantos meses peleándola con él”, expresó la madre.

Este lunes por la mañana regresaron al hospital únicamente para un control médico programado y luego volvieron nuevamente a la vivienda de sus abuelos en Comodoro Rivadavia, donde continuará bajo seguimiento ambulatorio.

Después de meses de internación, el pequeño inició una nueva etapa bajo cuidado familiar.

La mamá aseguró que el niño es electrodependiente, que tiene traqueotomía y que requiere aspiraciones frecuentes para mantener despejada su vía aérea. Además, continúa bajo control estricto por su compromiso renal.

La familia realiza el manejo diario de la traqueotomía y avanza en la capacitación para otras prácticas necesarias en el cuidado domiciliario.

¿Qué significa ser electrodependiente?

Un paciente electrodependiente necesita equipamiento médico eléctrico para sostener funciones vitales. En este caso —según explicó la madre— los dispositivos permiten realizar aspiraciones a través de la traqueotomía y mantener su estabilidad respiratoria.

Ante un corte de energía, contar con respaldo eléctrico es fundamental para garantizar su seguridad.

La madre confirmó que el domingo firmaron el alta médica. El niño permanece en Comodoro Rivadavia con controles frecuentes y cuidados domiciliarios.

El alta médica marcó el cierre de una etapa hospitalaria. Sin embargo, la familia continúa gestionando un generador o un aspirador portátil que permita reforzar las condiciones de seguridad en el hogar.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 2974206735 o 2216385664.

Con el alta firmada, comienza una nueva etapa, ahora bajo cuidados domiciliarios y seguimiento médico permanente.

