La evolución de Angelex, el bebé de Las Heras que padece síndrome de Prune Belly, volvió a generar máxima preocupación en las últimas horas. Cuando todo parecía encaminarse hacia una relativa estabilidad, su cuadro clínico se agravó de manera repentina y obligó a una rápida intervención del equipo médico.

Desde el lunes por la noche, el nene comenzó a mostrar un marcado decaimiento. Su piel se volvió muy pálida y con una coloración amarillenta, por lo que los profesionales resolvieron intensificar los controles. Desde entonces, se le vienen realizando análisis de sangre de forma permanente para monitorear su estado general.

“Venía re bien y de golpe decayó muy feo”, relató su mamá, quien atravesó horas de profunda angustia mientras aguardaba los resultados acompañada por su cuñada. Durante ese proceso, los médicos evaluaron distintos escenarios clínicos y explicaron la necesidad de descartar una enfermedad grave en la sangre, lo que generó momentos de enorme tensión para la familia.

Afortunadamente, los estudios permitieron descartar esa posibilidad. Sin embargo, los análisis confirmaron un compromiso renal severo. Según le explicaron los profesionales médicos a la mamá, Angelex presenta insuficiencia renal en uno de sus riñones, mientras que el otro se encuentra afectado por hidronefrosis, una condición que impide el drenaje normal de la orina y provoca acumulación de líquidos. El cuadro está directamente vinculado al síndrome congénito que padece.

Ante esta situación, el bebé quedó bajo estricta observación médica. Los profesionales resolvieron realizar un sondaje y administrar medicación específica para favorecer el drenaje y la eliminación de toxinas acumuladas. “Estaban todos los médicos y enfermeros ahí, y nosotros seguimos esperando”, expresó la mamá.

Por el momento, Angelex no pudo ser trasladado a una sala común y su evolución continúa siendo seguida minuto a minuto. Durante la noche, una cuñada permanecerá acompañando a la madre para ayudarla con el cuidado del bebé.

El desgaste físico y emocional es enorme. La mujer contó que fue operada del corazón y que la acumulación de situaciones comienza a superarla. “Es una tras otra. Mi cuerpo ya no da abasto y la cabeza tampoco. Siento que se está desmoronando todo”, expresó con crudeza.

A la delicada situación sanitaria se suma un escenario social crítico. La familia continúa sin poder acceder a un alquiler en condiciones y asegura no haber recibido aún una respuesta concreta que permita destrabar su situación habitacional. “Estamos estancados con el tema de la plata y el alquiler. No llegamos a costear ni de cerca lo que vale hoy”, explicó.

Además, la posibilidad de regresar a Las Heras permanece supeditada a definiciones médicas. Deberán aguardar hasta fin de mes para saber si la pediatra acepta hacerse responsable del seguimiento del niño. De no ocurrir, la familia se vería obligada a permanecer en Comodoro Rivadavia, una alternativa que la madre asegura no ser viable por situaciones personales previas. “No es algo que queríamos, pero hoy no sabemos cómo se va a resolver todo esto”, concluyó.

Un pedido urgente de ayuda

Mientras Angelex continúa internado y luchando por estabilizar su salud, su familia necesita ayuda urgente para afrontar los gastos diarios, el alquiler y un tratamiento que, según les explicaron, será de por vida.

📌 Alias para colaborar: E.S.T.S1010 a nombre de Estrella Alejandra Sepúlveda

“Hoy lo único que podemos hacer es esperar y pedir ayuda”, expresó la mamá. Cualquier aporte, por mínimo que sea, puede marcar una diferencia en este momento límite.

