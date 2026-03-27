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En la primera sesión ordinaria del año, el Honorable Concejo Deliberante de Las Heras aprobó la adhesión a la Ley Provincial N° 3.996, que declaró la emergencia comercial, industrial y pyme en todo el territorio santacruceño hasta el 31 de diciembre de 2026, en una decisión que buscó trasladar al ámbito local herramientas concretas de alivio para uno de los sectores más afectados por la crisis.

La iniciativa fue impulsada por la concejal Romina Trotta, del bloque “Creemos en Las Heras”, y se fundamentó en un escenario económico adverso, marcado por la caída del consumo, la disminución del poder adquisitivo y la retracción de la actividad, factores que —según se expuso— ponen en riesgo la sostenibilidad de los comercios más pequeños.

El proyecto también se apoyó en un trabajo previo con comerciantes de la localidad. “Esta iniciativa surge de reuniones reiteradas con comerciantes y con el Ejecutivo, donde se planteó la necesidad de generar herramientas que permitan sostener la actividad, que hoy resulta muy difícil por la situación socioeconómica que estamos atravesando”, explicó la edil.

Uno de los ejes centrales de la ordenanza fue habilitar, a través de organismos provinciales como la ASIP, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y Distrigas S.A., la implementación de planes de regularización de deudas con condiciones más accesibles. En ese marco, se previeron facilidades de pago de hasta 60 cuotas mensuales, tasas de financiación reducidas y quitas de hasta el 100% en intereses y multas, además de la posibilidad de incorporar deudas provenientes de planes vigentes.

De izquierda a derecha, los concejales Tomás Montero (SER), Constanza Pacheco Vera (Moveré), el presidente del cuerpo Mauricio Gómez y la concejal Romina Trotta (Moveré), durante la sesión en la que se aprobó la adhesión a la emergencia comercial. Foto: Jorge Bilbao/La Opinón Austral

“Estos beneficios permiten que quienes hoy quieren cumplir con sus obligaciones puedan hacerlo. No se trata de premiar al que no cumple, sino de darle una oportunidad al que quiere cumplir y no puede”, sostuvo Trotta durante la presentación.

En ese sentido, remarcó el impacto directo que la crisis tiene en el entramado productivo local. “Todos sabemos que detrás de cada comercio hay una familia, hay mano de obra y hay una inversión. Hoy las ventas han bajado, la recaudación no es la misma y los gastos fijos siguen estando”, señaló.

La edil también aclaró que la medida no representa una solución definitiva, pero sí un paso necesario. “Esta herramienta no viene a resolver completamente el problema, pero es un paso firme para acompañar y cuidar a un sector que apuesta todos los días por nuestra localidad”, afirmó.

Durante el debate previo a la votación, el presidente del Concejo Deliberante sumó una mirada más amplia sobre la situación social que atraviesa la ciudad y fundamentó su acompañamiento al proyecto con un diagnóstico crítico. “Mucha gente hoy no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, y todavía no llegó el invierno, pero ya hay familias que la están pasando mal en ese sentido”, advirtió.

El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Gómez, advirtió sobre la situación social durante el debate por la adhesión a la emergencia comercial: “El déficit cero no tiene nada que ver con el hambre cero”. Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral.

En esa línea, sostuvo que la problemática excede al sector comercial y alcanza de lleno a los vecinos. “Sabemos de la falta de trabajo, sabemos que hoy se hace lo imposible para poder comer en esta ciudad tan rica, en este suelo petrolero, en una provincia con minería y con turismo”, expresó.

El presidente del cuerpo adelantó además que buscará avanzar en nuevas medidas y planteó la necesidad de ampliar el alcance de este tipo de herramientas. En ese sentido, indicó que impulsará un proyecto para que la emergencia también contemple al ciudadano común, en un contexto donde —según remarcó— los ingresos resultan insuficientes frente al aumento del costo de vida.

Luego dejó una de las definiciones más contundentes del debate: “El déficit cero no tiene nada que ver con el hambre cero. En una provincia tan rica como la nuestra, no deberíamos estar pasando esto”, indicó el funcionario.

Finalmente, ratificó su acompañamiento a la iniciativa y vinculó la medida con la necesidad de dar respuestas concretas en el corto plazo.

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