El Festival Aniversario de Río Gallegos se promociona en Las Heras: “Se van a abrir las inscripciones para que los productores locales puedan llevar sus productos” El camión promocional se ubicó en la Plaza General San Martín, donde se entregaron folletos informativos, remeras, gorras y llaveros para todos los vecinos. La directora de Eventos de la Municipalidad de Río Gallegos, Zarina Giardino, habló con La Opinión Zona Norte e invitó a los emprendedores de toda la provincia a inscribirse y participar del evento

El camión promocional del 139° Festival Aniversario de Río Gallegos llegó a Las Heras para invitar a toda la comunidad a participar de esta gran fiesta. Zarina Giardino, directora de Eventos de la Municipalidad de Río Gallegos, conversó con La Opinión Zona Norte y compartió su entusiasmo sobre el recorrido promocional que inició en Puerto Madryn y que ya pasó por localidades como Trelew, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Pico Truncado, llevando invitaciones y sorpresas para toda la provincia. “Empezamos con el recorrido hace una semana y vamos a seguir recorriendo la provincia para invitar a todos los vecinos para que vayan al 139° festival aniversario de Río Gallegos” comentó Giardino.

El festival se celebrará del 13 al 18 de diciembre y promete ser un evento único, con entrada libre y gratuita, diseñado para que las familias y turistas disfruten de una agenda variada de actividades. Entre los destacados del evento, Giardino resaltó la presencia de artistas de renombre como Emanero, Trueno, Ulises Bueno, Amar Azul y Los Auténticos Decadentes, quienes compartirán escenario con músicos locales en el escenario principal del Boxing Club. Además, habrá otro escenario en La Rural y ya confirmaron la participación de 75 artistas locales, brindándoles un espacio para mostrar su talento y conectar con el público. “Estamos muy contentos de que nuestros artistas tengan la posibilidad de estar y de que se los reconozca como tales”, expresó Giardino.

Según Giardino, el festival no solo ofrece un ambiente de diversión, sino que impulsa significativamente el turismo y la economía local. “Esto no sería posible sin que nuestro intendente Pablo Grasso siga apostando a estos festivales, que no son solo una oportunidad para que las familias disfruten, sino también un movimiento económico interno”, destacó, subrayando el impacto positivo que la festividad tiene en el sector hotelero, gastronómico y en los emprendedores locales.

En Las Heras, el camión promocional se ubicó en la Plaza General San Martín, donde se entregaron folletos informativos, remeras, gorras y llaveros para todos los vecinos. También se invitó a los emprendedores de toda la provincia a inscribirse y participar del evento, lo cual representa una valiosa oportunidad para difundir sus productos y ampliar su alcance. Giardino hizo un llamado especial: “Que estén atentos los vecinos de Las Heras, Pico Truncado, Perito Moreno y todos aquellos productores locales, para que puedan llevar sus productos a Río Gallegos y lograr un ingreso más que importante”.

Río Gallegos ha trabajado intensamente en posicionarse como un destino turístico atractivo. La Secretaría de Turismo ha potenciado actividades que invitan a descubrir lugares como Cabo Vírgenes, Laguna Azul y experiencias en kayak, además de recorridos por museos locales. Durante el festival, tanto en el Boxing Club como en La Rural, habrá un espacio dedicado a los emprendedores locales, quienes podrán exhibir y vender sus productos a los miles de asistentes. “La Secretaría de Comercio está haciendo movidas con los emprendedores todos los fines de semana, y en el aniversario estarán en el gimnasio del Boxing y en el galpón de La Rural, repleto de emprendedores”, agregó Giardino.

Este evento, destacó, es una excelente oportunidad para disfrutar de la cultura y el espíritu festivo de Río Gallegos, en un marco de celebración familiar y de gran impacto económico.