Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cuerpo de Gimena Yaneth Extremador, de 29 años, fue hallado el 17 de noviembre de 2023 en un terreno baldío del barrio Calafate, en la ciudad de Las Heras, Santa Cruz. La joven estaba semidesnuda, presentaba 32 puñaladas, signos de estrangulamiento y múltiples golpes. Parte de sus restos fueron parcialmente devorados por perros callejeros.

Según consta en la investigación, la causa no fue calificada legalmente como femicidio, a pesar de que el crimen presenta claros indicios de violencia de género. El acusado, Nelson Ezequiel Saldivia, fue procesado por homicidio, pero la querella insiste en que corresponde encuadrarlo como femicidio, ya que se trató de un asesinato cometido contra una mujer, con saña y en el marco de una relación desigual de poder.

Las pericias forenses determinaron que las heridas fueron provocadas con al menos dos armas blancas diferentes y que varias afectaron órganos vitales como el corazón y los pulmones. Además, el cuerpo presentaba signos de estrangulamiento manual y otras lesiones previas.

Uno de los puntos más cuestionados del caso es que ninguna de las armas utilizadas fue hallada por la Policía, lo que refuerza las críticas de la querella sobre las falencias en la investigación.

El cuerpo de Gimena Yaneth Extremador, de 29 años, fue hallado el 17 de noviembre de 2023 en un terreno baldío del barrio Calafate, en la ciudad de Las Heras

“En los primeros meses tras el asesinato, familiares y vecinos realizaron marchas para pedir justicia”, recuerda la familia.

El único imputado: un ex pastor evangélico

El único acusado es Nelson Ezequiel Saldivia, un hombre de 46 años que se desempeñaba como pastor evangélico en Las Heras. Fue detenido pocas horas después del hallazgo del cuerpo y continúa en prisión preventiva, tras haber sido procesado por homicidio.

Según pudo saber La Opinión Austral, al momento de su detención, Saldivia habría dicho: “Estoy pasadísimo de droga, no me acuerdo de nada”. Para los investigadores, existía un vínculo previo entre él y la víctima.

La defensa del imputado apeló la prisión preventiva, pero el Juzgado de Recursos de Caleta Olivia, a cargo del juez Carlos Borges, rechazó el planteo y ratificó el procesamiento.

Qué revelaron las pruebas y qué sostiene la querella

Las pruebas reunidas hasta el momento indican que el ataque fue brutal, prolongado y dirigido con saña a zonas vitales del cuerpo. La multiplicidad y profundidad de las heridas, el uso de diferentes cuchillos y los signos de estrangulamiento simultáneo constituyen -según la querella- indicios sólidos de que hubo más de un agresor.

“No hay posibilidad física de que una sola persona haya cometido este crimen. La pericia forense sostiene que hubo al menos dos atacantes. Lo dijimos desde el inicio y lo seguimos afirmando”, señaló el abogado querellante Alberto Luciani, en diálogo con FM Las Heras.

Luciani también remarcó que la causa está paralizada y criticó el accionar del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 de Las Heras, a cargo del juez Eduardo Quelín. Según indicó, la querella solicitó nuevas medidas de prueba, pero el juicio fue aplazado en reiteradas oportunidades.

“Primero se habló de julio, después de agosto y ahora de octubre. La familia merece respuestas. La causa tiene elementos probatorios firmes, pero falta decisión judicial”, afirmó.

La voz de la madre: lucha, dolor y resistencia

Gabriela Extremador, madre de Gimena, aseguró que no dejará de reclamar justicia mientras tenga fuerzas. “Yo todos los días pido justicia, en la mesa, en la iglesia, en mi vida. Y sé que Dios no se olvida. Sé que Él va a hacer justicia, la de acá y la de allá arriba”, expresó en entrevista con FM Las Heras.

Contó que su nieto más pequeño, de siete años, aún no comprende lo ocurrido: “Todavía la llama. Se angustia mucho. Nunca le pude explicar cómo fue que la mataron. ¿Cómo le explicás a un nene qué es la muerte, y peor, qué es que te maten de esa forma?”

Gabriela también señaló que su hija se había vinculado con personas que, según ella, influyeron negativamente en su vida y que aún no encuentra respuestas a cómo terminó todo de esa manera: “Mi hija eligió mal. Se rodeó de gente que nadie debería tener cerca”, dijo con dolor.

Desde el día del crimen, cada 17 de mes reparte carteles y afiches por toda la ciudad: “Me los despegan, pero yo los vuelvo a pegar más grandes. Si tengo que empapelar todo el pueblo, lo voy a hacer. No quiero que se olviden de mi hija. No era un perro. Era una persona. Era mi hija”.

Lo que viene

La fiscalía espera elevar la causa a juicio antes de fin de año, aunque no hay fecha confirmada. Según anticipó la querella, el debate oral podría comenzar entre octubre y noviembre de 2025, pero aún restan diligencias por resolver.

Gabriela cerró su testimonio con gratitud hacia quienes la acompañan: “No me van a alcanzar nunca las palabras para agradecer lo que han hecho por mí y por mis nietos. Sólo me queda decir gracias. Cada 17, cada mes, voy a seguir recordando a mi hija, porque no la voy a olvidar nunca”.

Leé más notas de Jorge Bilbao