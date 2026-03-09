Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 9 de marzo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Tragedia en Las Heras: murió una joven madre de tres hijos en un choque frontal. Jesús Leguizamón ganó en la 1.300 y Exequiel Pereyra en la primera fecha de la Fórmula Santacruceña. De PDAC al Argentina Week, el sector apunta a nuevos proyectos. Santa Cruz concentró el 49% de las exportaciones metalíferas del país en enero.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Finde” a puro básquet en San Miguel

Gran participación en el torneo 3×3 que reunió a jugadores y público durante el fin de semana.

Tragedia en Las Heras: murió una joven madre de tres hijos en un choque frontal

Dana Sabrina Flores (25) falleció en un violentísimo accidente ocurrido en la Ruta Provincial 43. Su pareja y los ocupantes del otro vehículo permanecen internados con lesiones.

Otro fallecido en un choque cerca de El Calafate

Un nuevo siniestro vial dejó una víctima fatal en la región.

La minería busca inversiones con agenda global

De PDAC al Argentina Week, el sector apunta a nuevos proyectos. Santa Cruz concentró el 49% de las exportaciones metalíferas del país en enero.

Leguizamón y Pereyra, los más rápidos en el inicio del automovilismo

Se disputó la primera fecha en el autódromo José Muñiz. Jesús Leguizamón ganó en la 1.300 y Exequiel Pereyra en la Fórmula Santacruceña.

Sebastián “Seba” Gómez iría por la reelección

El actual presidente del Automóvil Club Río Gallegos analiza continuar al frente de la institución.

Guerra en Medio Oriente: alerta global por el petróleo

El precio del barril superó los 100 dólares, generando preocupación en los mercados internacionales.

Productores contra el guanaco en Puerto Deseado

Desde la Sociedad Rural plantearon avanzar hacia un “modelo integral de ganadería ovina sustentable”.

El adiós a Gonzalo

Familiares y amigos despidieron al joven de 30 años que falleció el 5 de marzo y era muy querido en Río Gallegos.

Motociclista lucha por su vida tras chocar contra un auto

El accidente ocurrió en Río Gallegos. El conductor sufrió un traumatismo de cráneo y permanece internado en terapia intensiva.