La situación que atravesaba la familia de Angelex, el bebé con síndrome de Prune Belly, dio en las últimas horas un giro inesperado y doloroso. Mientras intentaban alquilar una vivienda en Las Heras para poder sacar al niño del hospital y avanzar con la internación domiciliaria, fueron víctimas de una presunta estafa y perdieron más de 375 mil pesos, dinero que correspondía a los ahorros reunidos para ese fin. El bebé, que ya cuenta con el alta médica, continúa internado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, a la espera de un domicilio adecuado donde seguir su recuperación junto a su familia.

Según pudo reconstruir La Opinión Austral, el contacto con la supuesta propietaria del inmueble se realizó de manera remota, ya que los padres del bebé permanecen en Comodoro Rivadavia acompañando la internación. En ese contexto, recibieron audios, fotografías y un contrato en formato digital, y avanzaron con transferencias bancarias durante los días 1 y 2 de febrero.

Un dato clave es que las transferencias se realizaron antes de que la familia hiciera público el pedido de ayuda económica. El dinero fue enviado por el padre del bebé, como parte del acuerdo que creían legítimo para concretar el ingreso a la vivienda.

La familia no solo perdió el dinero, sino también la posibilidad inmediata de acceder a una vivienda, en un momento crítico. “Hace más de tres meses que estamos internados y estábamos a nada de poder irnos. Ahora quedamos otra vez en cero”, resumió la mamá.

Horas después, y ante la imposibilidad de completar el monto restante, la familia recurrió a la comunidad mediante un pedido solidario para poder avanzar con el alquiler. Sin embargo, tras los pagos realizados, la comunicación con la supuesta locadora se interrumpió, y el alquiler nunca se concretó.

De acuerdo a la documentación a la que accedió este medio, el borrador del contrato enviado no consignaba datos esenciales del inmueble, como la dirección o la identificación precisa de la vivienda. La firma, según les indicaron, se realizaría inicialmente a nombre de un familiar que se encontraba en Las Heras, hasta que los padres del bebé pudieran trasladarse y regularizar la situación.

“Nos dijeron que una vez firmando se entregaban las llaves y ya podíamos comenzar la mudanza”, relató la mamá del bebé, quien aseguró que la supuesta propietaria manifestó conocer su situación a través de la cobertura periodística del caso, lo que terminó de generar confianza.

El impacto fue devastador. “Perdí todo lo que teníamos ahorrado para poder llevar a mi bebé a un lugar mejor. No lo puedo creer todavía”, expresó entre lágrimas. La familia no solo perdió el dinero, sino también la posibilidad inmediata de acceder a una vivienda, en un momento crítico.

La vivienda ofrecida para alquiler en Las Heras. La familia avanzó con gestiones a distancia, pero el contrato nunca se concretó y denuncian una presunta estafa.

Aunque Angelex ya cuenta con el alta médica, continúa internado no por razones clínicas, sino por la imposibilidad de contar con un domicilio que reúna las condiciones sanitarias necesarias para continuar su recuperación mediante internación domiciliaria.

El caso volvió a poner en evidencia las estafas vinculadas a alquileres, especialmente cuando las gestiones se realizan a distancia y en contextos de extrema vulnerabilidad. La familia evalúa los pasos a seguir, mientras intenta recomponerse emocionalmente y encontrar una nueva salida.

La prioridad sigue siendo la misma: que Angelex pueda salir del hospital y estar con su familia, sin que la desesperación vuelva a ser aprovechada por terceros.

