Dolor en la cultura santacruceña
Falleció el músico David Andrade, referente de la escena cultural de Santa Cruz. Profundo pesar en la comunidad artística y cultural de la provincia.
Tragedia en Ruta Nacional 3
Murió Emanuel Leguizamón (24), cuarto árbitro de la final patagónica del Regional Amateur entre Boxing y La Amistad. La camioneta en la que viajaban los árbitros volcó a 40 km de Caleta Olivia. Los otros tres referís permanecen internados.
Luto en el fútbol argentino
La Liga Profesional dispuso un minuto de silencio en todos los partidos de la jornada. Clubes de Santa Cruz y La Pampa expresaron sus condolencias.
Solidaridad
El bebé de Las Heras con síndrome de Prune Belly continúa internado en Comodoro Rivadavia. La familia pide ayuda para poder regresar a casa.
Alias para colaborar: angelex.1010
Educación
Santa Cruz suma especialistas en alfabetización para fortalecer el Plan Provincial de Educación de cara al ciclo lectivo 2026.
Minería
La provincia aportó casi el 40% del oro y la plata exportados en 2025, consolidando su peso en el sector a nivel nacional.
Congreso e inflación
Avanzan las sesiones extraordinarias con proyectos clave en debate. El Gobierno nacional admitió que la inflación sigue alta y renunció Marco Lavagna al INDEC.
