Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Secretaría Electoral Nacional-Distrito Santa Cruz informó este miércoles la suspensión de la capacitación abierta prevista en Las Heras sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco del proceso electoral 2025.

Según el comunicado oficial, difundido en las últimas horas, la medida se adoptó “por razones climáticas de público conocimiento”, debido a las fuertes ráfagas de viento que afectan a la zona norte de Santa Cruz, donde se registran velocidades superiores a los 100 km/h y picos de hasta 108 km/h.

La actividad estaba prevista para este miércoles a las 16:00 en El Galpón Cultural y formaba parte del cronograma de capacitaciones que la Justicia Electoral viene realizando en distintas localidades de la provincia.

Las ráfagas alcanzan entre 100 y 108 km/h, con dirección predominante del sector oeste.

El viento en las próximas horas

En Las Heras, el viento continúa siendo el gran protagonista de la jornada. A las 13:00 de este miércoles, las ráfagas alcanzaban entre 100 y 108 km/h., con dirección predominante del sector oeste y una temperatura de 17 grados.

Según los pronósticos, las condiciones se mantendrán ventosas durante toda la tarde, con velocidades sostenidas por encima de los 90 km/h y una sensación térmica en descenso hacia la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el viento comience a disminuir gradualmente hacia la medianoche, aunque el alerta por ráfagas intensas continuará vigente para toda la zona norte de Santa Cruz.

Leé más notas de La Opinión Austral