El senador chileno Karim Bianchi, representante de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, ha hecho una sorprendente revelación: asegura haber sido abducido por extraterrestres en 2012.

Bianchi, quien en ese entonces trabajaba como locutor de radio, relató que mientras conducía entre Puerto Natales y Punta Arenas, experimentó un evento inexplicable: “Se me acercó una luz que giraba, grande, un platillo”, describió.

De acuerdo a su testimonio, tras la aparición de la luz, su vehículo se apagó y él perdió el conocimiento. Al despertar, se encontraba a 200 kilómetros de distancia del lugar donde había comenzado el viaje.

“Se me apagó el vehículo, venía conversando por teléfono con alguien. Se me apaga todo y luego aparezco 200 kilómetros más adelante, y con la persona que estaba hablando le dije ‘ya llegué’“, relató Bianchi al programa Not News de Vía X.

El senador afirmó que desde ese momento comenzó a experimentar una serie de señales extrañas relacionadas con búhos y lechuzas, animales que, según le explicaron, simbolizan la presencia de seres extraterrestres.

“Después de ese evento veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar, pero tenía un significado de que uno (extraterrestre) estaba llegando por el giro del cogote y los ojos (de los búhos)“, indicó.

Pero la historia no termina ahí. Bianchi asegura que un día recibió la visita de un hombre que le entregó documentos secretos de la NASA.

“Lo peor fue que llegó a mi oficina -yo trabajaba en una radio-, un viejo pelado y chico a mi oficina y me trajo unos papeles. Me dijo ‘usted tiene que difundir el mensaje’”, relató el parlamentario.

Según Bianchi, el hombre le dijo que era de otro planeta y que le entregaba los documentos como prueba de su experiencia.

“Me trajo unos papeles que eran secreto de la NASA y me dijo que era una persona de otro planeta y ahí, en vista de que había sido abducido, me trae esos documentos, que todavía tengo”, afirmó.

Quién es Karim Bianchi, el senador chileno abducido por un OVNI

Karim Bianchi es hijo del ex senador y ahora diputado independiente Carlos Bianchi Chelech, y de Blanca Rosa Retamales Espinoza. Es ingeniero comercial de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC), en Santiago, y egresado de derecho de la Universidad de Magallanes.

En las elecciones parlamentarias de 2017 fue electo diputado independiente en la lista La Fuerza de la Mayoría en cupo del Partido Radical Social Demócrata, por el 28º Distrito (Cabo de Hornos y Antártica, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine), Región de Magallanes y Antártica Chilena, período 2018-2022. Obtuvo 4.190 votos, correspondientes a un 7,38%.

En agosto de 2021 inscribe su candidatura al Senado, en calidad de independiente, por la 15a Circunscripción, Región de Magallanes, periodo 2022-2030. Obtuvo la primera mayoría nacional en porcentajes con 31.218 votos, correspondientes al 48,01% del total de los sufragios válidamente emitidos.

Leé más notas de La Opinión Austral