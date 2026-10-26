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La AOG Patagonia 2026 culminó en Neuquén marcando el cierre de la Semana de la Energía, un encuentro que puso de manifiesto la expansión y consolidación que atraviesa la industria de los hidrocarburos en el país. A lo largo de una superficie total de 25.000 m², el evento desplegó las últimas innovaciones y tendencias en tecnología aplicada y convocó a más de 26.000 visitantes que recorrieron la totalidad del predio, donde más de 590 empresas exhibieron sus productos y soluciones tanto en el hall general como en seis carpas adicionales y en la Plaza de Máquinas, logrando un 100 % de ocupación espacial.

Entre las dinámicas centrales de la exposición se destacaron las Rondas de Negocios, espacio de vinculación directa entre empresas expositoras y compradores en el que se desarrollaron más de 3.200 reuniones durante las cuatro jornadas. Se sumó la 10° edición de Jóvenes Oil & Gas (JOG) reunió a más de 350 participantes en jornadas sobre proyectos estratégicos de petróleo y gas, eficiencia, competitividad, transición energética y sustentabilidad. Asimismo, con el programa La Escuela Técnica Visita la AOG, más de 530 alumnos integraron las recorridas guiadas, sumados a más de 600 estudiantes que asistieron junto a sus respectivas instituciones educativas.

Tras el cierre de las actividades, el director de Asuntos Institucionales del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Martín Kaindl, dialogó de manera exclusiva con LU12 AM680 Radio Río Gallegos para analizar el balance del evento, los desafíos productivos de Vaca Muerta, la reestructuración de los yacimientos maduros y la necesidad de formar capital humano calificado.

Balance y proyección energética

LU12: ¿Cuál es balance y lo que ha dejado este último encuentro de la AOG Patagonia?

Martín Kaindl: Fueron cuatro días movidos con muchísima gente. Bueno, los números los estuviste contando vos. Calculá que en la edición anterior, en el 2024, había habido 17.000 visitantes; ahora estamos en 26.000. Está bien que se agregó un día más de exposición, pero fue muy concurrido, además que el tiempo no acompañó del todo. Tuvimos suerte un par de días que, pese a que estaba nublado y parecía que íbamos a tener tormenta, no la hubo, y hubo lluvias intermitentes durante la exposición; pero bueno, la gente se convocó lo mismo.

LU12: ¿A qué aducen ustedes el interés de proveedores, operadoras y de la comunidad?

Martín Kaindl: Es la reafirmación de que el sector energético, específicamente lo que es producción de petróleo y gas, hoy por hoy es el motor —junto con el campo y cuando arranque la minería— de la actividad económica en el país.

Creo que eso lleva un interés muy grande de toda la cadena de valor, porque sin duda la industria del petróleo y el gas mueve muchas empresas de todo tipo de servicios, proveedores y demás, lo cual hace que la AOG Patagonia cada vez crezca más. Los números de la ronda de negocios son también bastante importantes, más de 3.000 reuniones de negocios muestran el interés que hay tanto de los compradores como de los vendedores.

LU12: ¿Qué explica el presente energético de la República Argentina y por qué el país puede ir hacia su producción histórica más alta?

Martín Kaindl: Hoy el 70% del petróleo y del gas de la Argentina proviene de la Cuenca Neuquina, específicamente de la Formación Vaca Muerta, y esto es el inicio.

Es decir, tiene una capacidad de producción y una cantidad de recursos que permiten no solamente dar abastecimiento al mercado argentino —que eso ya está—, sino que tiene un potencial exportador muy grande.

El RIGI ha permitido encarar proyectos de inversión muy importantes que mueven un montón de inversiones y un montón de actores; ahí volvemos de nuevo a la cadena de valor, con lo cual hace que hoy la industria esté en una expansión muy pero muy grande.

Te diría que tal vez el gran desafío es lograr poner en valor y monetizar todos los recursos que hay, porque la verdad que es un esfuerzo importante que va a llevar muchísimos años si se hacen las cosas bien, y que sin duda va a generar muchísima riqueza para el país y para las comunidades que están vinculadas a la industria.

Los jóvenes son fundamentales para el desarrollo de la industria. FOTO: IAPG

Inserción global

LU12: Argentina va cumpliendo sus objetivos, uno de ellos es el de convertirse en un proveedor global de energía. ¿Es una gran oportunidad para el país?

Martín Kaindl: Es una oportunidad enorme. Otra cosa que se remarcaba es que Argentina tenía que pasar la barrera del millón de barriles día de producción para empezar a estar dentro del mapa petrolero. Estamos, te diría, a semanas o antes de fin de año; seguramente ya vamos a estar arriba del millón de producción por día. Si ahora analizamos cualquier estudio sobre producción de hidrocarburos a nivel mundial, Argentina ya aparece.

Y es cierto que aparece con una condición importante frente a lo que ha venido ocurriendo todo este año: estás en un área geopolítica muy tranquila, alejada de los grandes conflictos, con lo cual hay una oportunidad muy grande porque te podés posicionar como un proveedor seguro.

Tal vez en un lugar distante, lo que hace que el transporte y demás tenga algún costo diferencial, pero alejado de los problemas que tienen otros centros de producción donde el tema de guerras y conflictos hacen que, más allá de que tal vez los costos sean más bajos, cuando no hay hidrocarburos, no los hay, y el costo es altísimo para cualquiera que tiene la necesidad de tener el recurso y de un día para el otro se le corta el suministro. La seguridad de suministro vale, y mucho, y la Argentina eso lo puede asegurar. Ahí vemos los proyectos de GNL y demás que están creciendo, y seguramente van a aparecer muchos otros porque las oportunidades son muy grandes.

LU12: ¿El tablero geopolítico implica una oportunidad pasajera para Argentina o realmente el país logró subirse a este tren de desarrollo para responder a la demanda de energía?

Martín Kaindl: Tenemos todas las posibilidades y creo que estamos en camino de aprovecharlas. Muchas veces como argentinos sentimos que hemos desaprovechado muchas oportunidades a lo largo de la historia, pero creo que esta la tenemos y se están haciendo las cosas seriamente para aprovecharlas; estamos encaminados a eso.

Estoy en un congreso que hace la Asociación Latinoamericana de Petroquímica (APLA), y recién, en una presentación sobre lo que es petroquímica derivada de los hidrocarburos, todos los oradores —que son de toda Latinoamérica— te hablan de la oportunidad argentina. Todo el mundo está viendo a la Argentina, porque no solamente es petróleo y gas: es todo lo que se desarrolla en la cadena de valor de la petroquímica con los líquidos del gas y del petróleo, donde también hay proyectos muy importantes para aumentar exportaciones y demás.

Esta vez estamos encaminados. Esperemos hacer las cosas bien, porque lo más importante lo tenemos, el recurso. Y otra cosa importante que tenemos es el conocimiento de la industria y el conocimiento de nuestros profesionales. Lo que ha pasado en Argentina con Vaca Muerta tal vez en otros países no sería tan fácil de hacer, y Argentina lo pudo hacer porque tiene un desarrollo de una industria del petróleo de más de 100 años totalmente desarrollada, con gran integración y un nivel de sus recursos humanos muy alto. Así que está todo para que lo aprovechemos, estamos a tiempo y creo que vamos en ese camino.

LU12: Hoy las inversiones se pelean por Vaca Muerta, pero están los yacimientos maduros, por ejemplo la Cuenca del Golfo San Jorge. ¿Qué escenario transitan estos reservorios?

Martín Kaindl: Vaca Muerta, sin duda, hoy es lo que mueve todo por la cantidad de producción, proyectos y demás. Pero como te decía, el 30% de nuestra producción es convencional y es más que importante.

Hay muchas cosas para hacer y de hecho hubo un cambio, que fue la salida de YPF, pero hoy los nuevos jugadores empiezan a reordenar y a tener proyectos. Los que quedaron, como Pan American Energy, tienen incluso un RIGI presentado para el desarrollo de Cerro Dragón. El convencional tiene muchas cosas para hacer, seguramente con otro tipo de empresas, pero la Argentina tiene mucho conocimiento de yacimientos maduros.

Con lo cual, yo creo que es tan importante una cosa como la otra. Vaca Muerta no nos puede tapar el foco de que en el convencional tenemos todavía una producción importante que se puede mantener y en algunos casos aumentar, la cual genera mucho desarrollo local en donde está. Es importante mantenerla y hacerla crecer, incluso por el tipo de petróleos que produce: gran parte de la producción que hay en el Golfo San Jorge son petróleos pesados que hacen falta para la refinación, con lo cual creo que una cosa no tiene que tapar la otra y hay que tener las medidas acordes a cada una de las situaciones.

Muchos gobiernos provinciales empezaron a sacar legislaciones adecuadas al tipo de producción que tiene un convencional de campos maduros, donde lógicamente no es lo mismo que estar produciendo en Vaca Muerta. Creo que ese es el camino: darle el lugar a cada una de las empresas para que puedan ser eficientes y aumentar su producción o, en el caso del convencional, mantenerla de acuerdo a lo que necesitan.

En la industria del petróleo y gas conviven muchos tipos de empresas: tenés las súper petroleras que se dedican a ciertas cosas, y hay empresas más pequeñas pero muy eficientes que van a otras. Creo que ese es el reordenamiento que se ha dado con la salida de YPF, y bueno, habiendo pasado un tiempo, seguramente se van a empezar a ver los resultados. Todo cambio genera resistencias y miedos, pero hay cambios que son necesarios para reordenar las cosas y reconvertir la industria. Soy totalmente optimista respecto a que este cambio va a generar un ordenamiento mucho más eficiente y productivo de lo que podría haber estado pasando tres años atrás.

Formación

LU12: Hay que recordarle a los jóvenes que egresan del secundario que la industria necesita mano de obra calificada y que, con capacitación, hay una salida laboral.

Martín Kaindl: En la AOG tuvimos distintas actividades. Nosotros, en todas las AOG, tanto las que se hacen en Buenos Aires como en Neuquén, tenemos un programa que se llama La Escuela Técnica Visita la AOG. En este caso llevamos a 600 chicos de los colegios técnicos de la Cuenca a visitar la muestra para que vean que la industria tiene la posibilidad de brindarles una salida laboral y profesional de calidad donde pueden desarrollar su vida, porque uno de los grandes desafíos está en los recursos humanos. Las máquinas se compran: si las cosas están bien y hay nivel de inversión, se pueden comprar máquinas o traer lo que sea, pero geólogos, geofísicos e ingenieros no se hacen de un día para el otro y los necesitamos. Para desarrollar nuestro país hacen falta vocaciones técnicas. A eso apuntamos, y creo que también es importante que todos los chicos vean que en la industria del petróleo y del gas —y en algunas otras industrias también— tienen una muy buena posibilidad de desarrollo.