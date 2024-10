Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Secretario de Turismo de Santa Cruz, Mario Markic, participó este miércoles 2 de octubre en las actividades organizadas en Puerto San Julián con motivo del eclipse solar anular, un fenómeno astronómico que atrajo a miles de turistas a la provincia.

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el funcionario expresó su entusiasmo por el evento y su impacto en el turismo local, así como su postura sobre el pedido de renuncia del gobernador Claudio Vidal a siete miembros de su gabinete, entre los que se encuentra Markic.

Respecto a dichas salidas, anunciadas por el mandatario provincial tras un escándalo que involucró a funcionarios armados en un violento choque en Río Gallegos, el periodista comentó: “Hablé con el gobernador, que tuvo la gentileza y me honró con el cargo de secretario de Estado de Turismo”.

“Yo feliz de la vida y contento de poder colaborar en mi provincia con las cosas que traigo y desde siempre acumulé para hacerlas posibles en mi provincia para desarrollar el turismo”, dijo, y aseguró que estos cambios son “una revisión de algunos sitios dentro de la organización del gobierno”.

A propósito, analizó: “Está en poder del gobernador poder hacer todos los cambios que él considere necesarios”. En cuanto a su situación particular, señaló: “No sé en qué puesto seguiré trabajando en turismo, pero en principio no hay una determinación total y definitiva acerca de lo que se vio publicitado como una renuncia”.

Finalmente, con una mirada optimista, aseveró: “Lo hablé con Claudio, no hay ninguna disconformidad con mi trabajo y estoy muy feliz por eso. Simplemente creo que hay un cambio de situaciones o roles que todavía tenemos que hablarlo para ver cómo continúa nuestra relación dentro del gobierno”.

Ante el incidente que involucró a funcionarios armados en un accidente vial en la ciudad capital, Vidal solicitó la renuncia del ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez. La polémica escaló cuando se reveló que los implicados se refugiaron en el domicilio del ministro después del choque en el barrio Gregores, lo que puso a Gutiérrez en el centro de la escena.

En una conferencia de prensa este martes, el mandatario también confirmó la salida de otros seis funcionarios clave: el ministro de Salud, Ariel Varela; el presidente de la Caja de Previsión Social, Marcial Cané; el gerente provincial de Servicios Públicos, Miguel Arroyo; el secretario de Estado de Turismo, Mario Markic; el secretario de Comunicación y Medios, Carlos Marcel; y el secretario de Estado de Ambiente, Sebastián Georgión.

“Quiero pedir disculpas a la sociedad por lo ocurrido, aunque hay aspectos que no son ciertos y considero que el ministro de Trabajo no es responsable directo, ya que no se encontraba en la localidad”, expresó Vidal. A su vez, insistió en que cada miembro del gabinete debe rendir cuentas: “No llegué para cubrir a nadie. Quiero hacer las cosas bien y avanzar con la provincia”.

