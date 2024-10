Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego del escándalo que implicó a funcionarios provinciales armados tras un violento choque en Río Gallegos, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, le pidió la renuncia al ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez. El titular de la cartera laboral estaba en el centro de las miradas, porque fue en su domicilio donde los implicados se refugiaron tras el siniestro vial que sacudió el barrio Gregores.

Sin embargo, los cambios en el Gabinete Provincial no se detuvieron allí. En conferencia de prensa este martes, el mandatario provincial confirmó que el ministro de Salud, Ariel Varela; el presidente de la Caja de Previsión Social (CPS), Marcial Cané; gerente provincial de Servicios Públicos (SPSE), Miguel Arroyo; el secretario de Estado de Turismo, Mario Markic; el secretario de Comunicación y Medios, Carlos Marcel; y el secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Sebastián Georgión, también fueron desplazados de sus cargos.

“No voy a defender a nadie“, dijo el gobernador desde el Salón Blanco de casa de Gobierno.

Con respecto al escándalo que tuvo como involucrado al ahora ex ministro de Trabajo, Vidal expresó: “Quiero pedir disculpas a la sociedad por lo que ha sucedido, más allá de que hay cosas que no son reales y que creo firmemente que el ministro de Trabajo no es responsable de esto, porque además no estaba en la localidad”.

“Hay cosas que generan ciertas dudas como un funcionario que fue el guardaespalda de funcionarios del Gobierno anterior durante muchos años y que lo habíamos desafectado hace un tiempo de funciones de este gobierno”, agregó.

No obstante, Vidal remarcó: “Creo que cada uno tiene que ser responsable. Con esto también quiero dejar un mensaje muy claro a la sociedad con la sociedad. Yo no llegué a este Gobierno para cubrir a nadie“.

“No voy a cubrir a nadie, no voy a defender lo indefendible. Quiero hacer bien las cosas, quiero que la provincia salga adelante”, agregó.

“Tenemos que ser responsables cuando tomamos la decisión de ocupar un cargo en la provincia”, concluyó..